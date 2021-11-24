ФСБ задержала жителя Хабаровска за финансирование террористов. Фото: скриншот с видео.

Канал финансирования международной террористической организации ликвидировали в Хабаровске. Выяснилось, что 26-летний молодой человек финансировал «Джебхат ан-Нусра»*. Его задержали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Задержанному вменяется вина по статье «Содействие террористической деятельности».

- Задержан 26-летний выходец одной из среднеазиатских республик, причастный к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Сотрудниками ведомства установлено, что, проживая в Хабаровске, иностранец добровольно переводил деньги на нужды одной из террористических группировок, входящих в структуру международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Молодого человека задержали буквально у дома. Судя по всему, он вышел на улицу, чтобы выбросить мусор, но на углу его задержали силовики. Сопротивление парень не оказывал. Его доставили в ведомство, где провели допрос.

Кроме того, по информации пресс-службы УФСБ, было установлено четыре человека, которые знали о незаконной деятельности своего товарища, но не предприняли никаких действий, в том числе не сообщили в ведомство. В отношении четырех человек из близкого окружения парня возбуждены уголовные дела по статье «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное статьей 205.1 УК РФ». Расследование продолжается.

Напомним, что буквально летом 2021 года в Комсомольске-на-Амуре задержали юных неонацистов, входящих в «Молодежную организацию «Русь» («М.О.Р»). Парни нападали и избивали мигрантов и предполагаемых наркоторговцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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