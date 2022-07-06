Котику 16 годиков: красавец-леопард празднует день рождения в Хабаровске

Данила - невероятно харизматичный зверь Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» в Хабаровске настоящий праздник. Свой день рождения празднует великолепный красавец, дальневосточный леопард Данила. Грациозному пятнистому коту исполнилось 16 лет.

Именинник во всей красе Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Стоит отметить, что в дикой природе эти животные живут всего около 10-15 лет, но благодаря хорошему уходу Данила даже в свои внушительные годы полон сил и энергии.

Любимец публики Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

- Его возраст проявляется в серьезном и обдуманном подходе ко всем вещам, за которые он берется. Он с удовольствием тренируется с кипером, интересуется картонными трубами, шарами и коробочками с разным запахом. Выполняет все упражнения вдумчиво и внимательно, - написано в посте-поздравлении Даниле от сотрудников зоосада.

В зоосаде кот поселился в 2015 году, когда ему было всего девять лет. Самец пышет здоровьем, за день он съедает около пяти килограммов мяса, а в сильную жару - около трех с половиной. Данила также не растерял навыки охотника. Для этого каждый понедельник, когда зоосад закрыт для посетителей, хищникам дают живой корм: гусей или куриц.

Стоит помнить, что Данила - грозный хищник Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

- Леопард еще не успел стать папой для котят. В прошлом году ЕЕР (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков - прим. ред.) выдала разрешение на размножение для Данилы. Долгие годы они отказывали, так как у нас для этого не было подходящих условий. Мы пытались свести его с самкой Эльфой, но пока ничего не получилось, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе зоосада.

Пятнистый кот любит заниматься с тренером Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

К слову, Эльфа тоже Рак по гороскопу, ее день рождения праздновали 1 июля. Тогда ей исполнилось шесть лет. Сотрудники говорят, что эта самка очень ласковая и застенчивая. Возможно, скоро Даниле все-таки удастся добиться ее расположения, и зоосад отметит уже другой праздник: прибавление в семействе кошачьих. Недавно семья дальневосточных котов уже обрадовала сотрудников и посетителей «Приамурского» таким чудесным поводом. У пары родилось двое котят, которые еще совсем крохи, но уже очень любознательные.

Зимой и летом кот вышагивает по вольеру Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Кроме того, совсем скоро именинником станет и еще один леопард Стивен. Этот день настанет 23 июля. Целая плеяда июльских котов вместе живет в зоосаде, однако сотрудники признаются, что именно Стивен стал главным любимцем «Приамурского». Он самый контактный из леопардов и всегда рад пообщаться с кипером.

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