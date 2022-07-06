Юрий Трутнев: «Государственные программы должны работать, а люди - жить хорошо» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Сегодня, 6 июля, в Хабаровске проходит заседание Совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) под председательством полномочного представителя президента России по ДФО Юрия Трутнева.

В мероприятии принимают участие губернаторы всех дальневосточных регионов, в том числе глава принимающего субъекта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Главные темы, которые обсудят участники заседания, касаются информационной и экономической безопасности страны.

- Несмотря на негативное влияние, оказываемое странами на уровень жизни граждан нашей страны, мы должны добиваться того, чтобы все инвестиционные проекты продолжали реализовываться, государственные программы работали, строились детские сады, школы и больницы, а люди жили хорошо, - заявил Юрий Трутнев.

Первым вопросом на повестке станет информационная работа с населением. Отдельное внимание будет уделено воспитанию молодежи, в частности, военно-патриотическому.

Далее обсуждение затронет процесс создания национальной системы пространственных данных и ход реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями». Следующий вопрос - меры повышения продовольственной самообеспеченности. Заключительная часть будет посвящена перспективам разработки технологий по возмещению цепочек, которые были нарушены в связи с санкциями.

Напомним, Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край 4 июля. Первым делом полпред посетил стройплощадку Дуссе-Алиньского тоннеля. В Хабаровском крае продолжается строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Объект хоть и возводят в тяжелых климатических условиях, но обещают сдать его в срок. Новый тоннель сможет пропускать больше грузов.

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