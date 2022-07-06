Отсидит условно, если вернет миллионы: экс-гендиректору «Межрайтоплива» вынесен приговор

«Межрайтопливо» отвечает за очень важное направление — северный завоз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вынесен приговор бывшему гендиректору компании «Межрайтопливо». Алексей Хрипун признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Именно он сделал так, что бюджет региона понес ущерб в четыре миллиона рублей.

Если коротко о схеме, то он пролоббировал интересы одной из организаций для работы в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Фактически же конкурсы не проводились, что, естественно, незаконно. А дальше - больше: он заключил договор с этой компанией об увеличении стоимости поставляемого топлива.

Отметим, что «Межрайтопливо» отвечает за очень важное направление - северный завоз. И вопрос финансов стоит крайне остро.

- Действиями бывшего генерального директора причинен материальный ущерб в сумме свыше четырех миллионов рублей министерству жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ региона, - рассказала представитель регионального следкома Дарья Немцева.

Наконец, дело было отправлено в суд, и приговор оказался довольно мягким. Хрипун получил два года условно и три года испытательного срока. Однако он обязан вернуть деньги региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства.

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