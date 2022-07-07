Рыбаки шокированы тем, что попало в сети: неожиданных зверей выловили на Колыме

Были бы взрослые особи, они бы сами выбрались из сетей. Фото: стоп-кадр

Неожиданный улов попался в сети магаданских рыбаков. Когда мужчины пришли проверить, сколько лосося им удалось поймать, оказалось, что красной рыбы не будет. Зато будут детеныши ларги.

Что делать с малышней? Конечно, отпустить на волю. По-другому и нельзя. И под улюлюканье мужчин пара десятков маленьких щенков тюленей начали бить ластами по песку и поползли в сторону воды.

- Варежки убегают. Давайте-давайте, - говорит за кадром автор ролика.

Судя по голосу, мужчина был не вполне трезв. К счастью, никакого вреда ни он, ни его друзья маленьким тюленям не причинили.

- На видео подростки ларги. Они еще маленькие, неопытные. Вот и угодили в сети. Такое бывает нередко. Были бы взрослые особи, они бы сами выбрались, - пояснил «КП» - Хабаровск» руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

Сомнения, правда, вызывают большие сети. Такими часто пользуются браконьеры. Поэтому «КП» - Хабаровск» передала информацию о произошедшем в региональное МВД.

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