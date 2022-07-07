Скрип колес и резкий удар: водитель сломал ногу пожилому хабаровчанину

Ногу зажевало колесами автомобиля Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Рядовая поездка на техобслуживание автомобиля закончилась для 66-летнего хабаровчанина серьезной травмой. Приехав в автосервис на Трехгорной, пожилой человек хотел поменять колеса на своем авто. В это же время в боксе находилась машина 19-летнего гражданина из Кыргызстана, который подрабатывает извозом пассажиров.

ДТП произошло в момент, когда Toyota Prius молодого водителя после осмотра покидала ремонтный пост. Сидевший за рулем парень, сдавая задним ходом на улицу, озаренную ярким солнцем, не заметил стоящего человека и сбил его. Хабаровчанин упал и оказался под колесами машины. Пожилому мужчину переломало правую ногу.

- Водитель «Тойоты», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода. Водитель на момент происшествия был трезв, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Помочь восстановить картину произошедшего сотрудникам ДПС помог случайный очевидец, который оказался рядом. По его словам, он перешел дорогу и оказался на стороне автосервиса. Проходя мимо боксов, Юрий Л. (имя изменено - прим. ред.) услышал удар и подбежал к автомобилю, где увидел лежащего пожилого мужчину, который жаловался на резкую боль в ноге. Пострадавшего подняли и посадили машину, ожидая уже вызванную бригаду скорой помощи. Вместе с врачами прибыл и наряд ДПС.

Пешехода доставили в больницу, а сотрудники ГИБДД приступили к оформлению протокола.

- Вину водитель признал, а по степени тяжести нанесенного вреда здоровью будет разбираться дознаватель. Как правило, в таких случаях назначается экспертиза. Также ему будет назначено административное наказание в виде штрафа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кровь по всему асфальту: ужасающая авария с мотоциклистом произошла ночью в Хабаровске

Мотоцикл врезался в велосипедиста на Павла Морозова в Хабаровске (подробнее)

Парализовало трассу: авария образовала огромную пробку недалеко от Хабаровска

На трассе Хабаровск - Комсомольск произошло ДТП с грузовиком (подробнее)