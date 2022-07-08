27 лет на троих: суд поставил точку в деле о хабаровских спонсорах международных террористов

Трое человек финансировали радикалов, а четверо их друзей закрывали на это глаза Фото: Кадры оперативной съемки

В Хабаровске выслушали приговоры пособники жестокой международной террористической организации. Трое человек финансировали радикалов, а четверо их друзей закрывали на это глаза. Всех задержала ФСБ.

Помогали деньгами хабаровчане боевикам из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена). Спецслужбы вышли на гражданина Э. и взяли его за содействие террористической деятельности. Во время следствия выяснилось, что еще двое человек финансировали террористов.

Все пособники террористов признаны виновными. Э. приговорили к восьми годам заключения. Два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строго режима. Второй спонсор отсидит в тюрьме три года, еще восемь лет - в колонии строгого режима и выплатит штраф в 70 тысяч рублей. Третий пособник приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения (два года в тюрьме, остальные - в колонии строго режима) и штрафу в 30 тысяч рублей.

- Четверо человек признаны виновными в совершении преступления по статье «Несообщение в органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление…». Им назначено наказание в виде денежного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

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