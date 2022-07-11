Это блогер? Нет, это футболист! Медийное пополнение произошло у «СКА-Хабаровска»

Один из самых известных медиа-футболистов приедет в Хабаровск Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Один из самых ярких представителей медиафутбола едет в Хабаровск. Иван Коршунов заключил трехлетний контракт с хабаровской командой. Вместе с блогерами из команды 2Drots Коршунов одержал победу в финале Медийной футбольной лиги, которая создана для популяризации этого вида спорта среди молодого поколения.

20-летний полузащитник - воспитанник академии «Зенита». Он успел выступить в Юношеской футбольной лиге, Юношеской лиге УЕФА и Молодежной футбольной лиге. Кроме того, молодое дарование привлекалось в состав сборной России в возрасте до 16 лет.

На взрослом уровне в сезоне 2020/2021 Иван успел поиграть в «Иртыше» на правах аренды, который выступает в ФНЛ. Левый вингер отметился единственным забитым мячом в мае 2021 года в ворота «Енисея».

Широкую популярность среди фанатов футбола Коршунов приобрел в 2022 году, когда решил выступить за команду блогеров 2Drots в Медийной футбольной лиге. В финальном матче полузащитник забил гол и ассистировал партнеру. Недаром комментаторы на протяжении сезона отмечали нестандартное видение игрока, а специалисты признали переход Коршунова лучшим трансфером первого сезона проекта.

Забавно то, как организаторы подошли к определению медийности команд - по количеству «синих галочек» (верифицированных аккаунтов в соцсетях - прим. ред.). По этому показателю прошлый клуб Ивана Коршунова обошел даже известных тик-токеров Даню Милохина и Егора Шипа.

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