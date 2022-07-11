Лодка ушла ко дну: семья туристов потерпела крушение посреди бурной реки. Фото: пожарно-спасательный центр

Лодка с тремя туристами потерпела крушение на реке Хасын в Магаданской области. Люди выжили чудом: им удалось добраться до небольшого островка. Об этом сообщили в пожарно-спасательном центре.

Произошло все 10 июля вечером. Спасателям рассказали, что на небольшом острове посреди бурлящей реки находятся три человека. Это оказались муж с женой, с которыми был еще и 16-летний ребенок.

- Они совершали сплав по реке Хасын на резиновой лодке. Спустя некоторое время отдыхающие заметили, что лодка начала тонуть по причине внешнего повреждения плавсредства. Плавательное средство и находящиеся на нем вещи и оборудование пошли ко дну, а сами туристы по счастливой случайности спаслись и подплыли к ближайшему островку, - рассказали в ведомстве.

Вернуться домой самостоятельно люди уже не могли. Поэтому за ними прибыли спасатели. Весь экипаж доставили в поселение «Сплавная». К счастью, все они были целы, и помощь медиков никому не потребовалась.

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