Изрезал все лицо и довел до психоза: магаданка стала жертвой пьяного прохожего

Женщина не смогла оправиться от пережитого, и у нее случилось психическое расстройство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане под суд отправят мужчину, который изрезал канцелярским ножом лицо случайной прохожей. Как он сам заявил на допросе, он просто напился, и ему захотелось убивать.

Произошло все в июле 2021 года во дворе одного из домов. 25-летний парень был в настолько невменяемом состоянии, что набросился на ничего не подозревающую женщину. В руке у него был обломок канцелярского ножа.

- Он нанес ей ножом удары по плечу и лицу. В результате женщина получила множественные травмы, - рассказала представитель прокуратуры региона Анна Исаева.

Лицо несчастной теперь останется в шрамах на всю жизнь. Все, что с ней случилось, женщина переживала настолько болезненно, что в итоге сошла с ума: врачи констатировали у нее психическое расстройство.

За все страдания, которые мужчина причинил своей жертве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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