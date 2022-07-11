Изрезал все лицо и довел до психоза: магаданка стала жертвой пьяного прохожего

Женщина не смогла оправиться от пережитого, и у нее случилось психическое расстройство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магадане под суд отправят мужчину, который изрезал канцелярским ножом лицо случайной прохожей. Как он сам заявил на допросе, он просто напился, и ему захотелось убивать.
Произошло все в июле 2021 года во дворе одного из домов. 25-летний парень был в настолько невменяемом состоянии, что набросился на ничего не подозревающую женщину. В руке у него был обломок канцелярского ножа.
- Он нанес ей ножом удары по плечу и лицу. В результате женщина получила множественные травмы, - рассказала представитель прокуратуры региона Анна Исаева.
Лицо несчастной теперь останется в шрамах на всю жизнь. Все, что с ней случилось, женщина переживала настолько болезненно, что в итоге сошла с ума: врачи констатировали у нее психическое расстройство.
За все страдания, которые мужчина причинил своей жертве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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