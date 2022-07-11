Назло синоптикам: ужасающий ливень обрушился на Хабаровск

Не успел домой вовремя - придется промокнуть Фото: скриншот из видео

Жителям Хабаровского края пообещали жаркую и солнечную погоду всю неделю. Температура воздуха должна была держаться от +27 до +30 градусов. Прогнозировались дожди, но за пределами столицы региона. Однако у погоды были свои планы на этот счет.

Сильнейший ливень залил улицы города, а жители вынуждены были прыгать по лужам, пытаясь не замочить последнюю сухую одежду. Почти как в тропическом лесу, непрерывным потоком, осадки лили на землю и, возможно, не закончатся в ближайшее время.

- Зашла в магазин на полчаса, а как вышла, обмерла. Дождина сумасшедший, до машины добежала вся мокрая, как будто душ приняла, - поделилась впечатлениями с «КП» - Хабаровск» Светлана Р., хабаровчанка.

Принесет ли дождь облегчение после нескольких недель духоты, непонятно. Возможно, это была разовая погодная акция, и скоро облака полностью уйдут под действием Охотского антициклона, как и прогнозировалось. Некоторые жители Хабаровска уверяли, что ждали ливня. Предсказать это помогла метеочувствительность.

- Весь день раскалывается голова, бьет давление. У меня так всегда перед дождем, точно знала, что он будет в ближайшее время. И чутье не подвело. Хорошо, что всегда ношу с собой зонт. У нас сейчас погода как в Шанхае: жарко, влажный воздух, и все меняется за пару часов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда. Д., хабаровчанка.

В любом случае предусмотрительно захватить с собой зонтик или дождевик на работу будет не лишним. Если не придется применять по назначению, то хотя бы сработает народная примета. Говорят, если взять с собой зонт и проносить весь день, не зная, куда его деть - это станет самым верным знаком, что дождь в конце концов не пойдет.

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