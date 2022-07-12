Творческая драма: хабаровских художников чуть не выселили из мастерской

Студия раздора Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Долгая и неприятная история дележки квадратных метров между художником Алексеем Бабуровым и председателем хабаровского Союза художников Николаем Акишкиным наконец-то закончилась. Чтобы решить вопрос, потребовалось вмешательство высокопоставленных чиновников.

Студия расположена в центре Хабаровска Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

ИСТОРИЯ СТУДИИ

Еще в советские времена, когда только строилась площадь Славы, на месте современной творческой студии на Ленина, 5 стоял двухэтажный деревянный особняк. Здание передал художникам на безвозмездной основе секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Черный. По стечению обстоятельств и из-за ненадежной старой проводки особняк сгорел, но на его месте построили жилой дом. Застройщик согласился выделить один этаж художникам, но при условии, что люди искусства вложат часть средств в строительство. Алексей Бабуров решил потратить собственные деньги. Это первый и единственный случай в истории хабаровского Союза художников.

В 1998 году Бабуров и Акишкин договорились подписать документ о том, что помещение перейдет художнику в пожизненное пользование. По настоянию художника договор на словах подкрепили подписью и печатью председателя Союза художников.

Документ о передаче студии Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

КОНФЛИКТ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Долгое время студия зарабатывала себе имя, в ней работали заслуженные мастера своего дела. Безусловно, как и в любой творческой деятельности иногда возникали разногласия с жильцами над студией, но они быстро решались. И все бы ничего, если бы в один прекрасный день не был поднят вопрос об освобождении помещения.

Требование о выселении Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

- Мне начали говорить, что с детьми в мастерской заниматься нельзя, хотя в уставе и в положении о творческих студиях указано, что задача художника - передавать полученный опыт. Но наш Союз подписал какой-то странный договор, в котором сказано, что художник не может извлекать никакую материальную выгоду. Что в принципе является абсурдом. Мы же профессиональные художники, то есть профессиональным трудом зарабатываем себе на хлеб. И получаемые деньги - это не коммерческая деятельность, а творческий гонорар. В этом договоре все извращено. Это нарушает наше конституционное право на труд, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Бабуров, основатель творческой студии.

Работы детей Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

По словам творца, помещение могло быть использовано по другому назначению. Так же, как это произошло с мастерской на Фрунзе, 65, которая была сдана ювелирному салону. Арендная плата от сдачи целых двух этажей площадей идет напрямую в Союз художников. За этот счет зарплату получают сам председатель, юрист и бухгалтер. В то время как рядовые художники не получают ни копейки.

Студия расположена в центре Хабаровска Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- У меня вообще закралась такая мысль, что председатель Союза художников хотел нас отсюда выселить, а на наше место переселить художников, которые раньше творили на Фрунзе, 65.

Поводом для выселения, по мнению председателя Союза художников, стало нарушение положений устава общественной организации. А именно, что художники извлекают прибыль, проводя мастер-классы для детей.

Ответ на письмо Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

ПОТРЕБОВАЛАСЬ ПОМОЩЬ СВЕРХУ

Чтобы решить недоразумение с серьезно настроенным председателем, Алексей Бабуров и другие преподаватели студии еще в январе решили пройти круги бюрократического ада. Они написали обращения в мэрию города и правительство края. За это время в мастерской успели побывать заместитель министра культуры, федеральные инспекторы, представители мэрии и даже полпред президента вместе с губернатором края. Но требование председателя Союза художников оставалось неизменным - покинуть помещение. И это несмотря на то, что мастерская Алексея Бабурова содержится полностью за свой счет, что включает в себя арендную плату и коммунальные платежи.

Неравнодушные родители были против выселения Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- Мы платим по льготной ставке. Любому жильцу квартиры обычно приходит квитанция, где указана статья расходов. А с Союзом художников ситуация иная: оплата производилась наличными средствами, даже во время пандемии, в выдаваемых документах не было указано, за что именно происходит оплата.

Обращение родителей Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Инициативная группа родителей написала обращение полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу, который лично уже посещал мастерскую и давал указание как можно скорее разобраться в ситуации. И такой запрос на общественную справедливость сработал!

ХЭППИ-ЭНД

Администрацией Хабаровска был предложен вариант перевезти творческую студию в помещение на Ленина, 8, которое ранее принадлежало городу. Однако переезд и новое оборудование наверняка могло бы вылиться в копеечку. Поэтому такой вариант не рассматривался Алексеем. Но Союз художников продолжал настаивать на своем. Долгие споры и уговоры наконец привели к компромиссу.

Здесь дети учатся творить Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

По новому договору аренды помещение на Ленина, 5 будет напрямую арендоваться новой организацией Алексея Бабурова — АНО "Содружество деятелей искусств". Поэтому Союз Художников больше не сможет распоряжаться им по своему усмотрению. Теперь творческая студия Алексея Бабурова будет напрямую платить арендную плату городу, а не объединению. Чтобы обе стороны остались довольны, Союзу художников отдали предложенное помещение на Ленина, 8.

Это история со счастливым концом, ведь главная победившая сторона - это дети, которые смогут и дальше получать культурное воспитание, учиться у заслуженных мастеров и реализовывать свой потенциал.

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