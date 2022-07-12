Творческая драма: хабаровских художников чуть не выселили из мастерской

Студия раздора
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
Долгая и неприятная история дележки квадратных метров между художником Алексеем Бабуровым и председателем хабаровского Союза художников Николаем Акишкиным наконец-то закончилась. Чтобы решить вопрос, потребовалось вмешательство высокопоставленных чиновников.
Студия расположена в центре Хабаровска
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
ИСТОРИЯ СТУДИИ
Еще в советские времена, когда только строилась площадь Славы, на месте современной творческой студии на Ленина, 5 стоял двухэтажный деревянный особняк. Здание передал художникам на безвозмездной основе секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Черный. По стечению обстоятельств и из-за ненадежной старой проводки особняк сгорел, но на его месте построили жилой дом. Застройщик согласился выделить один этаж художникам, но при условии, что люди искусства вложат часть средств в строительство. Алексей Бабуров решил потратить собственные деньги. Это первый и единственный случай в истории хабаровского Союза художников.
В 1998 году Бабуров и Акишкин договорились подписать документ о том, что помещение перейдет художнику в пожизненное пользование. По настоянию художника договор на словах подкрепили подписью и печатью председателя Союза художников.
Документ о передаче студии Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»
КОНФЛИКТ НА РОВНОМ МЕСТЕ
Долгое время студия зарабатывала себе имя, в ней работали заслуженные мастера своего дела. Безусловно, как и в любой творческой деятельности иногда возникали разногласия с жильцами над студией, но они быстро решались. И все бы ничего, если бы в один прекрасный день не был поднят вопрос об освобождении помещения.
Требование о выселении Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»
- Мне начали говорить, что с детьми в мастерской заниматься нельзя, хотя в уставе и в положении о творческих студиях указано, что задача художника - передавать полученный опыт. Но наш Союз подписал какой-то странный договор, в котором сказано, что художник не может извлекать никакую материальную выгоду. Что в принципе является абсурдом. Мы же профессиональные художники, то есть профессиональным трудом зарабатываем себе на хлеб. И получаемые деньги - это не коммерческая деятельность, а творческий гонорар. В этом договоре все извращено. Это нарушает наше конституционное право на труд, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Бабуров, основатель творческой студии.
Работы детей
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
По словам творца, помещение могло быть использовано по другому назначению. Так же, как это произошло с мастерской на Фрунзе, 65, которая была сдана ювелирному салону. Арендная плата от сдачи целых двух этажей площадей идет напрямую в Союз художников. За этот счет зарплату получают сам председатель, юрист и бухгалтер. В то время как рядовые художники не получают ни копейки.
Студия расположена в центре Хабаровска
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
- У меня вообще закралась такая мысль, что председатель Союза художников хотел нас отсюда выселить, а на наше место переселить художников, которые раньше творили на Фрунзе, 65.
Поводом для выселения, по мнению председателя Союза художников, стало нарушение положений устава общественной организации. А именно, что художники извлекают прибыль, проводя мастер-классы для детей.
Ответ на письмо Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»
ПОТРЕБОВАЛАСЬ ПОМОЩЬ СВЕРХУ
Чтобы решить недоразумение с серьезно настроенным председателем, Алексей Бабуров и другие преподаватели студии еще в январе решили пройти круги бюрократического ада. Они написали обращения в мэрию города и правительство края. За это время в мастерской успели побывать заместитель министра культуры, федеральные инспекторы, представители мэрии и даже полпред президента вместе с губернатором края. Но требование председателя Союза художников оставалось неизменным - покинуть помещение. И это несмотря на то, что мастерская Алексея Бабурова содержится полностью за свой счет, что включает в себя арендную плату и коммунальные платежи.
Неравнодушные родители были против выселения
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
- Мы платим по льготной ставке. Любому жильцу квартиры обычно приходит квитанция, где указана статья расходов. А с Союзом художников ситуация иная: оплата производилась наличными средствами, даже во время пандемии, в выдаваемых документах не было указано, за что именно происходит оплата.
Обращение родителей Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»
Инициативная группа родителей написала обращение полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу, который лично уже посещал мастерскую и давал указание как можно скорее разобраться в ситуации. И такой запрос на общественную справедливость сработал!
ХЭППИ-ЭНД
Администрацией Хабаровска был предложен вариант перевезти творческую студию в помещение на Ленина, 8, которое ранее принадлежало городу. Однако переезд и новое оборудование наверняка могло бы вылиться в копеечку. Поэтому такой вариант не рассматривался Алексеем. Но Союз художников продолжал настаивать на своем. Долгие споры и уговоры наконец привели к компромиссу.
Здесь дети учатся творить
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
По новому договору аренды помещение на Ленина, 5 будет напрямую арендоваться новой организацией Алексея Бабурова — АНО "Содружество деятелей искусств". Поэтому Союз Художников больше не сможет распоряжаться им по своему усмотрению. Теперь творческая студия Алексея Бабурова будет напрямую платить арендную плату городу, а не объединению. Чтобы обе стороны остались довольны, Союзу художников отдали предложенное помещение на Ленина, 8.
Это история со счастливым концом, ведь главная победившая сторона - это дети, которые смогут и дальше получать культурное воспитание, учиться у заслуженных мастеров и реализовывать свой потенциал.
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