Питерский художник нарисовал огромный рисунок на льду Амура в Хабаровске

Изображение воздушного шара украсило реку Источник: Инстаграм/@ivanshkulipax Фото: Социальные сети

Необычный рисунок появился на амурском льду в Хабаровске. Увидеть его можно только с воздуха. Расположилась картина недалеко от арены «Ерофей». Авторство принадлежит художнику Ивану Шкулипе, который уже не первый раз вносит вклад в облик Хабаровска. На этот раз рисунок воздушного шара украсил заснеженную поверхность реки Амур. Художник буквально вытоптал замысловатые узоры своими ногами. На создание работы ушло около двух часов. Как рассказывает Иван, с земли вместо картины можно различить лишь пятно, но возвращаясь домой, он отчетливо увидел результат из иллюминатора самолета.

- Я уже и раньше рисовал на снегу, но когда увидел «площадку» на реке Амур, захотел именно там создать свою новую работу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Шкулипа, художник и кастомайзер.

Творчество Ивана тесно связано с природой. Такие перформансы он создает уже не первый год. По его словам, он любит коллаборировать с природой, не причиняя ей вред.

- В данном случае у меня в голове был эскиз, и я примерно понимал, что делаю на том или ином участке изображения. Воздушный шар - маленькая деталь в небе, он интегрируется в природу, как и мой рисунок. Много общего. Мне помогали ребята из «Артсерватории», они большие профессионалы. Снимал Горохов Виктор. Мне понравилось с ним работать, - рассказывает художник.

ХУдожник живет и работает в Санкт-Петербурге Источник: Инстаграм/@ivanshkulipax Фото: Социальные сети

Такие проекты уже не первый раз реализуются Иваном. Он живет и работает в Санкт-Петербурге, поэтому большинство работ можно увидеть именно там.

- У меня была похожая работа год назад, только на льду Финского залива, - поделился художник.

В Хабаровске Иван встретился с поклонниками, где и рассказал про свою жизнь и творчество. Его проекты включают в себя совместные работы с Яндексом, Nike, MTV. Он также любит кастомизировать одежду, менять ее форму, наносить рисунки. Тогда повседневные вещи становятся частью искусства, неся в себе новые смыслы.

Кастом обуви от художника Источник: Инстаграм/@ivanshkulipax Фото: Социальные сети

Художник рассказывает, что всему научился сам. Он постоянно развивается в этом направлении и никогда не прекращает создавать что-то новое.

- Образования у меня нет, мне не подходит ни одна образовательная программа у нас в стране, поэтому добываю все необходимые знания самостоятельно. Я работаю художником, это моя основная и единственная деятельность. Рисую около четырех лет, поздно появилась тяга к этому делу, но мне нравится, что получается реализовывать практически любую задумку уже сейчас, - рассказал Иван Шкулипа.

Иван Шкулипа за работой в Хабаровске Источник: Инстаграм/@ivanshkulipax Фото: Социальные сети

Питерский художник уже известен публике Хабаровска. В 2020 году его граффити украсило доходный дом Денисова. Тогда работа продержалась всего несколько дней, после чего ее закрасили. По словам автора, рисунок должен был привлечь внимание к выставке музыкальных инструментов. Идея заключалась в создании внутреннего конфликта между старым зданием и яркой росписью, которая цепляет взгляд и позволяет увидеть объект с новой стороны.

Прямо сейчас в Питере проходит выставка работ художника Источник: Инстаграм/@ivanshkulipax Фото: Социальные сети

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