Застрелил как дичь: житель Эльбана устроил охоту на бывшего зятя

Семейный конфликт закончился трагедией Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Выходные в небольшом поселке Эльбан Хабаровского края могли пройти спокойно, если бы жителей не ошарашило громкое убийство. Преступление совершил пожилой мужчина. 75-летний житель Эльбана застрелил своего бывшего 36-летнего зятя.

- Между мужчинами произошел бытовой семейный конфликт, который развивался длительное время. В итоге все закончилось тем, что пожилой мужчина договорился о встрече с потерпевшим. Придя на место, он дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. А стрелявший оставил после себя улики в виде гильз 12-го калибра. Сотрудники следственного отдела завели уголовное дело по статье «Убийство».

Гильзы нашли в траве Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допросили очевидцев и свидетелей трагедии.

Расследование мотивов преступления продолжается. Рассматриваются все возможные версии. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, не оказав никакого сопротивления. Суд избрал для него меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

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