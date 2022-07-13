Рисовал по Warcraft, а теперь делает игры: 31-летний художник из Хабаровска работает над эпической видеоигрой

Мифический персонаж для игры, над которым работал художник. ФОТО: Вячеслав Поденков

Вячеславу Поденкову 31 год, он коренной хабаровчанин, работает дизайнером рекламной продукции в типографии. А также Слава подрабатывает CG-художником на фрилансе. Это его хобби и источник дополнительного заработка. А все благодаря другу, который подтолкнул заниматься цифровым рисунком. Вячеслав постоянно оттачивает свое мастерство - так, он участвовал в конкурсе по World of Warcraft в сотрудничестве с Blizzard, а на данный момент занят в разработке масштабной пошаговой стратегической видеоигры в стиле «Цивилизации», только в фэнтезийном мире.

Одна из работ художника. ФОТО: Вячеслав Поденков

ДРУГ ПОБУДИЛ ЗАНЯТЬСЯ РИСОВАНИЕМ

- Началось все с того, что меня в детстве отдали на курсы компьютерной графики, а пять лет назад решил переквалифицироваться и начал учиться на художника. Друг пнул - рассказал и показал, как правильно делать. Сейчас рисование для меня - хобби и подработка. Порой я беру заказы как художник. Раньше участвовал в нескольких конкурсах, чтобы подтянуть навыки. В интернете их много, один из них меня привлек тем, что проводился в сотрудничестве с Blizzard. Там была задача: нарисовать сундук в стиле одной из рас World of Warcraft. На работу давалось две недели. Было очень интересно продумывать концепт этого предмета. В конкурсе я не выиграл, но это был отличный опыт. В основном я рисую наплывами, из-за текущей работы нет возможности пока что посвятить себя всего любимому хобби, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вячеслав Поденков.

К хабаровскому художнику поступают разные заказы: простые черно-белые рисунки, отрисовка и восстановление фотографий. Порой попадаются и экзотичные варианты - например, татуировки в японском стиле с карпами.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ

На данный момент Вячеслав работает над персонажем для видеоигры Will and Reason от небольшой команды российских разработчиков с запада России. По признанию художника, это самый сложный и ответственный проект в его карьере, так как он обещает быть довольно амбициозным.

Мифический персонаж для игры, над которым работал художник. ФОТО: Вячеслав Поденков

- Попал я на проект через друга, который рисовал для команды концепт нескольких построек. Игра сейчас активно разрабатывается. Это будет эпическая стратегия, смесь фэнтези и стимпанка. В мире игры будет множество рас и фракций, а еще в ней есть великие монстры, как раз одного из них я и создавал. На работу ушло около двух недель, и работать над ним было нелегко. Получил ТЗ - сделать бога леса, по нему делались наброски. Сначала я увидел персонажа как некоего голема из камня, растений и воды. Потом появилась задумка сделать страшного высокого монстра из веток, растений, мха. Мою идею утвердили. На последнем этапе я вдохновлялся лесным духом из аниме «Принцесса Мононоке». Мой персонаж не проходной, он должен был стать одним из боссов в игре, которые олицетворяет некие великие силы в этом мире.

БУДНИ ЦИФРОВОГО ХУДОЖДНИКА

Одна из работ художника. ФОТО: Вячеслав Поденков

В работе цифрового художника, как и во всех прочих, есть свои трудности. В основном они связаны с разногласиями с заказчиком. Ведь это творческая сфера, и сложно сделать с первого раза так, чтоб все были довольны результатом.

- У разных людей есть разные представления о финальной работе. Зачастую трудно понять, чего хочет человек, и попасть в его виденье. Хорошо, что с разработчиками Will and Reason трудностей не возникло. Человек, с которым я общался по работе, был вежлив и старался наиболее полно описать то, чего он хочет. Также рисование - это рутинный и длительный процесс. В зависимости от сложности проекта на одну работу может уйти от часа и до бесконечности твоего времени.

Одна из работ художника. ФОТО: Вячеслав Поденков

В своих рисунках Вячеслав вдохновляется в основном играми от Blizzard, Лигой легенд, Darkest dangeon и так далее.

СЛОЖНО ЛИ ПОПАСТЬ В ИГРОВУЮ ИНДУСТРИЮ НОВИЧКУ?

- Сейчас очень много талантливых художников, и не всегда есть возможность посвящать много времени развитию в этой сфере, так что я все еще на фрилансе. С геймдевом меня связывает желание и работа над персонажем для игры Will Reason. Если вы хотите пробиться в эту сферу и рисовать крутых персонажей для видеоигр, то, думаю, попробовать стоит - это перспективное и очень интересное направление с кучей возможностей проявить свой креатив и фантазию. Для этого желательно не только развиваться в цифровом рисунке, но и изучать 3D-графику. Пробиться, конечно, тяжело, особенно новичку, если метить на постоянную должность художника. Но также есть много разовых заказов, конкуренция тоже огромная.

Одна из работ художника. ФОТО: Вячеслав Поденков

Вячеслав сам постоянно развивается и изучает что-то новое. Помимо работы дизайнером и цифровым художником хабаровчанин увлекается настольными ролевыми играми и потихоньку осваивает программы для создания 3D-графики.

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