Пыталась спрыгнуть с балкона: жительница Биробиджана хотела сбежать из запертой квартиры

Женщина решила, что ей удастся благополучно спуститься на землю, не причинив себе никакого вреда. Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Биробиджанка 13 июля хотела спрыгнуть с балкона третьего этажа. Стоящую на откосе женщину заметили прохожие. Пока они разговаривали с местной жительницей, на место прибыли спасатели.

Оказалось, что криминального или суицидального подтекста в действиях женщины нет. Она просто хотела выбраться на улицу из квартиры по улице Набережная, 27. Дело в том, что ее возлюбленный ушел и закрыл дверь. Ключа у биробиджанки не было, поэтому ей пришлось дожидаться сожителя.

Но ни 13, ни 14 числа мужчина не вернулся. Пыталась ли дама с ним связаться - неизвестно. Биробиджанка не придумала ничего лучше, как выбраться из квартиры через балкон. Женщина, вероятно, решила, что ей удастся благополучно спуститься на землю, не причинив себе никакого вреда. Почему биробиджанке так срочно понадобилось покинуть квартиру - неизвестно.

- Прибывшие на место спасатели поставили трехколенную лестницу и успешно опустили женщину на землю. После биробиджанка ушла по своим делам, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Опрометчивый поступок женщины мог обернуться трагедией или серьезным ущербом для здоровья. Падение с такой высоты для взрослого человека в большинстве своем фатально. Смягчить удар при приземлении может разве что снег. Например, 2 января 2022 года из окна девятого этажа выпал мужчина в костюме тигра. Он выжил и отделался легкими травмами.

Чего не сказать о 67-летней пенсионерке, которая выпала из окна восьмого этажа в Хабаровске. В ночь перед трагедией женщина не могла уснуть, а через некоторое время рухнула вниз. Снег в этом случае не помог - пенсионерка получила тяжелые травмы и через день скончалась в реанимации.

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