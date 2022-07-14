Апокалипсис в Комсомольске: мощный ливень превратил город в Венецию-на-Амуре

Улицы Комсомольска превратились в бурлящие грязные реки. ФОТО: Komsagram

Вечером 13 июля в Комсомольске-на-Амуре после длительной духоты прошел сильный ливень, из-за которого несколько улиц Города юности превратились в реки. Вода не уходила несколько часов до самого заката, что отмечали в соцсетях местные жители. Разгул стихии вызвал бурное обсуждение в комментариях.

- Не знаю, чем они дорогу делали, но вода ужасно уходит.

- Ливневки? Нет, не слышали.

- Нормально так дождик прошел-то.

Больше всего лайков набрал комментарий одного из пользователей: «Венеция-на-Амуре», что емко и иронично описывает разгул стихии.

- Лодок не хватает, кошмар!

- Город такой умытый, свежий...

По сообщению от администрации, Комсомольск обустроен системой ливневой канализации только менее чем на половину.

- За короткий период времени выпало значительное количество осадков, воде нужно было время, чтобы уйти. Сегодня утром остались только лужи. Дороги асфальтированные оснащены системой ливневок менее чем на 50 процентов. После 2000-х их почти не делают из-за дефицита бюджета. Поэтому, когда проходят сильные дожди, возникают определенные трудности, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Подтопленными оказались многие участки города, где проехать можно было только на машине: в 56 квартале, Аллея Труда, пересечение улиц Красногвардейской и Севастопольской, рынка Орленок и в некоторых дворах.

Так, во дворе дома по Мира, 43 открылся «аквапарк».

- По городу таких «аквапарков» было много, не только улица Мира страдает.

- Вы бы видели дорогу напротив второй больницы.

- И двор по Советской, 9.

- Дождь шел минут 30, но очень обильно, затопило так, что пришлось обходить улицы почти через полквартала в прямом смысле, по всему протяжению дороги вода была выше кроссовок. Я шел я с бывшего рынка «Комфорт». Чтобы пройти к своему дому на улице Калинина мне пришлось от рынка идти до стадиона «Смена», переходить дорогу и только после этого перейти к дому, - рассказал «КП» - Хабаровск» Филипп, местный житель.

В некоторых местах образовывались глубокие лужи, по которым можно проехать только на машине. Пострадали и припаркованные автомобили.

- Такая погода стояла часа полтора, и еще после этого до заката грохотала молния. Вода на дорогах стояла где-то до заката. Еще при мне во дворе дома на проспекте Октябрьском на машину, которая стояла под деревом, упала большая ветка. Я не думаю, что это единственный случай, - рассказал «КП» - Хабаровск» Тимофей, местный житель.

Также в кадр попал момент, как молния ударяет рядом с собором. Стоит отметить, что в МЧС обращений не поступало.

Напомним, ранее сильнейший ливень залил улицы Хабаровска, а жители вынуждены были прыгать по лужам, пытаясь не замочить последнюю сухую одежду. Почти как в тропическом лесу, непрерывным потоком, осадки лили на землю и, возможно, не закончатся в ближайшее время.

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