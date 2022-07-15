Был голодный и грязный: пьющая мать из Хабаровского края поплатилась за бесчеловечное отношение к своему ребенку

Малышка вдыхала сигаретный дым и копошилась в квартирной грязи, пока мама выпивала Фото: Виктор Гусейнов

Когда вскрываются истории о том, как растут дети в маргинальных семьях, на голове начинают шевелиться волосы. Голодные, грязные, забитые малыши получают жесточайшие психологические травмы из-за преступной безалаберности родителей. Часто окружающие такую семью люди предпочитают закрывать глаза на происходящее то ли из-за жалости к себе, то ли из-за безразличия. Редко находятся те, кто готов спасти ребенка, одна такая женщина живет в Солнечном.

ДЫМ СИГАРЕТ И ЗАПАХ СПИРТА

И попросила она забрать ребенка не у абы кого, а у собственной сестры - 33-летней Анжелики (имя изменено - прим. ред.). Женщина жила в благоустроенной квартире, которую превратила в ад. В 31 год Анжелика родила прелестную девочку и пустилась во все тяжкие. Мать много пила, курила прямо в квартире и лишь изредка вспоминала о ребенке.

За два года женщину несколько раз штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но ей было до лампочки - малышка продолжала вдыхать сигаретный дым и копошиться в квартирной грязи, пока мама выпивает или мертвецки пьяная спит. В таком ритме жизни Анжелика «забивала» на готовку, и двухлетней девочке часто приходилось голодать. На мытье малышки горе-матери было побоку.

Родная сестра Анжелики разными путями пыталась вразумить непутевую мать, но ни один из способов не сработал. Женщина оставила попытки спасти родственницу и направила силы на помощь ребенку, живущему в нечеловеческих условиях. Она обратилась в прокуратуру с просьбой ограничить в родительских правах сестру.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

Голодной и грязной встретила девочка специалистов органов опеки и ПДН. Оставлять в таких условиях малышку было просто невозможно. Хоть мать и пыталась возразить.

- В апреле 2022 года несовершеннолетняя изъята из семьи и помещена в Солнечную районную больницу по причине нахождения в социально-опасном положении. Прокурором района в суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах в отношении несовершеннолетнего ребенка и взыскании алиментов. В судебном заседании ответчик исковые требования не признала. Решением Солнечного районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение суда в пока законную силу не вступило. Отец девочки не вписан в свидетельство о рождении, да и сам он не появляется на горизонте. Поэтому ребенка отдали ближайшей родственнице - тете. Женщина занимается оформлением опеки над малышкой.

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