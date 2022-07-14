Отхлестала по лицу: на Колыме мать осудили за избиение своего ребенка в «воспитательных целях»

Своеобразные воспитательные меры не оценили правоохранительные органы Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Магадане 48-летняя женщина избила своего ребенка. Своеобразные воспитательные меры не оценили правоохранительные органы. За побои мать осудили и вынесли приговор.

ОТРАБОТКА ЗА ПОБОИ

Женщина побила ребенка (возраст и пол не раскрываются в интересах несовершеннолетнего) в 2021 году. Удары горе-мать наносила по лицу, несколько раз попала по носу. Ребенок кричал и плакал от боли, но колымчанка была уверена: «Такой способ воспитания пойдет на пользу».

С такой позицией не согласились правоохранительные органы. Женщину отдали под суд и признали виновной по статье «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, содержащих уголовно наказуемые деяния». Приговор - 100 часов обязательных работ на одном из коммунальных предприятий.

- Нарушительнице было разъяснено, что в случае уклонения от отбывания обязательных работ она может быть привлечена к административной ответственности вплоть до наложения административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Под контролем колымчанка отработала в общей сложности 100 часов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Магаданской области.

НЕ НАДО ТАК

Рукоприкладство со стороны взрослых может вылиться в серьезные последствия для детей. Ребятишки могут получить психологические и физические травмы разной степени тяжести. Например, в 2021 году в Комсомольске от рук взрослого мужчины едва не погиб школьник.

Ученика школы-интерната избил отец сверстника. Пострадавший семиклассник издевался над жертвой, тот устал терпеть насмешки и все рассказал папе. Мужчина пришел в ярость и нанес обидчику сына множество ударов в область паха, из-за чего он получил травмы половых органов.

Под раздачу дети могут попасть и в школе. Вышедший из себя педагог способен не просто обозвать ребенка, но и поднять на него руку, как случилось в одном из учреждений Хабаровска. Здесь учитель технологии впечатал 14-летнего школьника в стену, обматерил и силой вытолкнул из кабинета.

Конечно, с детьми управиться сложно, и порой терпение взрослых иссякает. Но от тумаков и криков на ребенка вряд ли обоим станет лучше.