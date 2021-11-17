Сломал пальцы и отбил пах: комсомольчанин наказал подростка, издевавшегося над его сыном

В ситуации разбирается следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьник едва не погиб от рук взрослого мужчины накануне в Комсомольске-на-Амуре. Семиклассника с множественными травмами доставили в травматологическое отделение местной больницы. Сейчас, по информации сотрудников школы-интерната, в которой учится пострадавший, состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели в детскую больницу. Однако, по предварительной информации, причиной избиения стало еще большее преступление, совершенное семиклассником ранее.

В КАЖДОМ ФЕЙКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ

Соцсети шокировала новость - 13-летнего мальчика из школы-интерната Комсомольска-на-Амуре жестоко избил отец ученика той же школы. Причины описываются самые разнообразные, но есть у этой истории и достаточно фейковое начало.

В одном из популярных в России мессенджеров часто люди делятся шокирующими сообщениями, полученными «по секрету». В этот раз по чатам Города юности «гуляли» аудиосообщения якобы от врача одной из больниц. Тот рассказывал, что будто бы в больницу поступил уже второй ребенок - его жестоко избили и надругались. «Врач» в аудиосообщении предупредил напуганных родителей - в городе, возможно, орудует педофил. И все злодеяния - это его рук дело. Позже выяснится, что информация о педофиле - фейк. Но один из мальчиков все же действительно оказался избит.

Как стало известно, пострадавший - ученик седьмого класса школы-интерната Комсомольска-на-Амуре Игорь Н. (имя изменено - прим.ред.). А вот виновный - родитель одного из учеников той же школы Виктор Д. (имя изменено - прим.ред.). По предварительной информации, 17-летний Николай Д. (имя изменено - прим.ред.) долгое время терпел издевательства от Игоря Н.

- В школе у них не было никаких конфликтных ситуаций. Пока толком никто не разобрался, что там случилось. Идет следствие, - сообщили «КП» - Хабаровск» в школе-интернате, где обучаются мальчики.

Известно, что один из учеников образование получал на дому, а второй посещал школу.

- Это было за пределами школы, в субботу. Причем до этого дети не посещали школу по уважительной причине, - добавили в школе.

При этом отметили, что информация о конфликте между мальчиками, которая сейчас активно распространяется в соцсетях, может быть фейковой.

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОНФЛИКТ?

Причина конфликта между школьниками и такого яростного поведения родителя, по информации, распространяющейся в соцсетях, - издевательства, в том числе сексуальное насилие. Игорь Н. несколько раз подвергал Николая Д. различным формам насилия. Виктор Д. будто бы с Игорем уже разговаривал по этому поводу, но ситуация повторилась.

- То, что папа применил меры воздействия, в своем психическом состоянии он мог себе это позволить. Потому что каждому отцу будет неприятно, когда с его сыном были произведены какие-то действия, даже попытка действий. Следствие разберется, кто прав, а кто виноват. Пока комментариев никаких не будет, - сказала «КП» - Хабаровск Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Какие действительно издевательства были - пока неизвестно. Однако источник «КП» - Хабаровск» подтвердил, что Виктор Д. нанес 13-летнему Игорю Н. множество ударов в область паха, из-за чего он получил травмы половых органов.

В деле разбирается следственное управление следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Виктору Д. может быть предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

ОБНОВЛЕНИЕ

В Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали подробности ситуации.

- По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением». По одной из версий произошедшего, мужчина вывез подростка в безлюдное место, чтобы отомстить за издевательства над его ребенком. Обвиняемый заключен под стражу.

Стали известны подробности о мужчине, которого задержали следователи.

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