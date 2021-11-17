«Напал в день похорон жены»: что известно о жителе Комсомольска-на-Амуре, пинавшем 13-летнего подростка в пах

59-летний житель Города юности в прошлом был судим по трем статьям УК. Фото: соцсети

Редакции «КП» стали известные новые подробности громкой истории, произошедшей в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, недавно стало известно о том, что 13-летнего подростка из школы-интерната Комсомольска-на-Амуре жестоко избил отец ученика той же школы. Он пинал парня в пах, а еще сломал ему палец.

- Обвиняемый пояснил, что избитый подросток неоднократно совершал в отношении его сына действия сексуального характера. Кроме того, в день нападения на несовершеннолетнего мужчина похоронил жену, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, события разворачивались так: 13 ноября Виктор (имена героев публикации изменены - прим. ред.) на улице Розы Люксембург в Комсомольске-на-Амуре подозвал Игоря, затем под надуманным предлогом усадил к себе в машину.

- Мужчина отвез подростка на пустынный участок на улице Сусанина, где нанес ему множественные ушибы головы и промежности. Также он сломал несовершеннолетнему палец, - уточнил источник «КП».

После произошедшего пострадавшего подростка пришлось госпитализировать в больницу.

Как сообщил наш собеседник, официально Виктор не работает. В прошлом он был судим по трем статьям. Среди них «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Кроме того, Виктор был судим по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, или охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Напомним, ситуацию в беседе с «КП» - Хабаровск» прокомментировала Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Сейчас Виктор задержан. В региональном СК рассказали, что мужчине предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением».