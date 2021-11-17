Комсомольчанина, отбившего подростку пах, обвинили в похищении

Мужчину задержали и заключили под стражу Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении комсомольчанина, который избил несовершеннолетнего. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением». По одной из версий произошедшего, мужчина вывез подростка в безлюдное место, чтобы отомстить за издевательства над его ребенком.

- По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Место происшествия осмотрели следователи, назначены все необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Напомним, накануне соцсети шокировала новость - 13-летнего мальчика из школы-интерната Комсомольска-на-Амуре жестоко избил отец ученика той же школы. Причина конфликта между школьниками и такого яростного поведения родителя, по информации, распространяющейся в соцсетях, - издевательства, в том числе сексуальное насилие. Пострадавший несколько раз подвергал сына своего обидчика различным формам насилия. Сообщается, что родитель пытался поговорить с подростком, но он на беседы не отреагировал, и эпизоды вновь повторились. Какие действительно издевательства были - пока неизвестно. Однако источник «КП» - Хабаровск» подтвердил, что взрослый мужчина нанес 13-летнему школьнику множество ударов в область паха, из-за чего он получил серьезные травмы половых органов.

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