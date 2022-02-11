«Пошел, тварь»: обматеривший школьника учитель физики ответит перед судом в Хабаровске

Видео с тем, как педагог материт и бьет парня попало в соцсети Фото: Скриншот с видео

Учитель технологии и физики предстанет перед судом за разборки с учеником во время урока. Напомним, что инцидент случился 21 декабря в школе №68. Видео с тем, как педагог материт и бьет парня попало в соцсети.

«ИДИ СЮДА!»

Разборки между учителем и 14-летним школьником начались после того, как ученик уронил ручку. После этого в кабинете началась неразбериха. Парень побежал за ручкой, следом за ним рванули и его друзья. Это разозлило учителя, и тот сорвался.

Школьники сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как педагог схватил школьника и «впечатал» его в стену. Затем учитель схватил парня за шиворот и силой вытолкнул из кабинета. Все это сопровождалось отборными матами и оскорблениями со стороны педагога.

- Иди сюда! Я тебе че сказал! Ты че тут делаешь, а?! Пошел, тварь! Чтобы я тебя тут больше не видел! - кричал разъяренный учитель технологии и физики МБОУ СОШ № 68.

ОФИЦИАЛЬНО

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что учитель - бывший военный и уже был замешан в подобных скандалах.

- В связи с ненадлежащей организацией профилактической работы директору школы внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, работа в данном направлении усилена, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Во время разборок физически никто не пострадал. Действия учителя не причинили школьнику вреда.

- Следствием по уголовному делу проведен широкий комплекс действий, позволивших установить причастность мужчины к инкриминируемому ему преступлению. Вину педагог признал. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до трех лет колонии.

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