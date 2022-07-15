Облачная депрессия: небо «заплачет» над Хабаровским краем

В субботу и воскресенье в Хабаровске обойдется без осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае на предстоящих выходных пройдут небольшие дожди. Постепенно аномальная жара в регионе отступит и сменится комфортным июльским теплом. Об этом сообщила «КП» - Хабаровск» ведущий синоптик долгосрочных прогнозов погоды Юлия Зайцева.

- В южной половине края в ближайшие дни пройдут местами кратковременные дожди. Это вызвано облачной депрессией. Идет образование облачных посевов, и на прогревах появляется влага, которая выпадает в виде осадков. А на Севере ожидается погода преимущественно без осадков, - пояснила специалист.

В субботу и воскресенье в Хабаровске обойдется без осадков. Ветер умеренный восточный, 5-10 метров в секунду.

В первый день выходных ожидается от +27 до +29 градусов. А в воскресенье от +24 до +26. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов.

Юлия Зайцева отметила, что ранее в регионе стояла аномальная жара: на 4-6 градусов было теплее нормы. Сейчас же в крае стоит нормальная для июля погода.

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