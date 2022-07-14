К Земле приблизился невероятный объект: огромный белый диск увидели хабаровчане

Луна обладает загадочным магнетизмом Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Последнее суперлуние в 2022 году прошло в Хабаровске. 13 июля можно было наблюдать, как спутник Земли показал себя во всей красе, освещая город загадочным и притягательным светом далекого космоса.

Романтика вечеров в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Огромный белый диск застыл над Амуром, отбрасывая блики на поверхность воды. Зрелище невероятное: казалось, что Луна вот-вот упадет на Землю. Но это всего лишь оптическая иллюзия.

Суперлуние вблизи Фото: Елена ТЕРЯЕВА

- Суперлунием называется момент, когда полнолуние совпадает с нахождением Луны в наиболее близком положении к Земле. Поэтому зрителям кажется, что спутник нашей планеты намного больше, чем обычно, примерно на 14 процентов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Как в фильмах про оборотней Фото: Артем Щуковский

Суперлуну посмотреть можно было и без специальных приборов, но лучше всего наблюдать объект в телескоп. Поэтому астрономы из Хабаровска Евгений Ревва, Владимир Наумов и Матвей Бубенец приехали на центральную набережную со своим оборудованием, чтобы показать спутник людям. Любой желающий мог бесплатно увидеть Луну вблизи, а также узнать необычные факты о космосе.

Прохожие тоже заинтересовались происходящим Фото: Артем Щуковский

Даже без телескопа можно было сделать красивый снимок Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Народу было очень много: всех впечатлил небесный объект, ведь своими глазами такого не увидишь. Люди вставали в очереди к телескопам и с нетерпением ждали, когда увидят все сами.

Дети были в восторге Фото: Артем Щуковский

Хабаровчане даже смогли сделать свои классные фотографии Луны и ночного неба. Облака не мешали обзору, а погода порадовала теплым вечером и отсутствием дождя.

Ночной Хабаровск Фото: Артем Щуковский

- Мы наблюдали суперлуние до полуночи. Затем на небе показался Сатурн. Сначала его скрывали облака, но потом мы смогли увидеть планету отчетливо, - поделился Евгений Ревва.

Луна показалась в десять вечера Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

До этого суперлуние проходило ровно месяц назад, 13 июня. Тогда на набережной тоже был настоящий аншлаг, ведь такое событие бывает только три-четыре раза в год.

Набережная в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В следующий раз суперлуние в Хабаровске увидят только в 2023 году. Есть даже плюсы такого положения: в суперлуние не так отчетливо видны кратеры и моря спутника. В обычное полнолуние его поверхность не так засвечена, отчего можно рассмотреть каждую впадину и выпуклость далекой, но близкой нам Луны.

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