Такого не увидят еще 18 лет: все планеты выстроились в ряд в небе над Хабаровском

Все внимание было устремлено на ночное небо Фото: Владимир Наумов

Любители астрономии и космоса с нетерпением ждали этого события, и вот этот миг настал. Великий парад планет прошел в небе над Хабаровском. Парад планет в 2022 году ждали еще 24 июня, однако погода не порадовала дальневосточников: небо затянуло облаками, и просмотр космических чудес пришлось отложить до ясной погоды. Отсутствием облаков порадовал первый день июля. Астрономы собрали телескопы, зарядили фотоаппараты и позвали с собой гостей, а именно всех желающих воочию увидеть космическое событие.

Небо было завораживающим и без приближения Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

А КАК ВЫ ПРОВЕЛИ ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР?

1 июля около села Дружба 15 человек собрались вместе, чтобы понаблюдать за всеми семью планетами солнечной системы (восьмая – Земля, - прим.ред.), показавшиеся на звездном небе. Парад планет – единственная возможность увидеть их за одну ночь. К слову, парад - хоть и интригующее название, но не совсем верное.

Гости укутались в пледы и согревались сладким чаем Фото: Владимир Наумов

- Это выстраивание нескольких планет с одной стороны от Солнца так, что они становятся видны в одном секторе неба. При этом планеты образуют своеобразную линию. Так могут выстроиться как всего три, так и все семь планет. Но идеальной прямой линии из них вы не увидите, это невозможно из-за геометрии орбит, - объяснил явление Евгений Ревва, астроном.

Интереснейшие созвездия научились различать хабаровчане Фото: скриншоты приложения Star Walk

Организаторами наблюдений за космосом стали два астронома из Хабаровска: Евгений Ревва и Владимир Наумов. Они привезли два телескопа, в очередь у которых присутствующие выстраивались всю ночь. Астрономы объяснили, как найти на небе известные и малоизвестные созвездия, а также дали людям возможность понаблюдать за объектами дальнего космоса и планетами. К слову, такие выезды ученые устраивают нередко. О них заранее сообщают в телеграм-каналах Revva_astro и astronom_realtor. Но вот шанс посмотреть так много за одну ночь выпадает людям нечасто, поэтому желающих пожертвовать сном было немало. Некоторым нужно было на работу на следующий день, но ничто не стало преградой для стремившихся к прекрасному.

Евгений Ревва и Владимир Наумов Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

СТРЕКОЗА, ЗАВАРНИК И БУБЛИК

Начался вечер со строжайших запретов на использование телефонов и фонариков, даже фары машин необходимо было затушить. А все потому, что малейший свет сбивает настроенные на полную темноту глаза. Поэтому просмотр происходил под покровом ночи без единого лучика света, кроме специальных фонарей и волшебных космических указок. Такими лазерами астрономы наглядно показывали, на какую звезду мы сейчас смотрим.

- У Владимира с собой так называемый телескоп Ньютона на монтировке Добсона. Это зеркальный телескоп-рефлектор, который изобрел еще Исаак Ньютон. В нем используются два зеркала: плоское и вогнутое, от которых и отражается небо. Такой телескоп дает перевернутое изображение. Отличие первого, изобретенного Ньютоном, варианта от современного в том, что тогда ученый пользовался не стеклянными зеркалами с напылением, а отполированными металлическими пластинами, которые быстро теряли блеск. И диаметр был в разы меньше, чем сейчас, - рассказал Евгений Ревва.

Телескоп Евгения намного выше даже большой машины Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Началось мероприятие с лекции Владимира Наумова о дальнем космосе. Астроном настроил свой телескоп, и дал посмотреть всем присутствующим на звезды, звездные скопления и туманности. Также зрителям нужно было пораскинуть мозгами: решить астрономические задачки. Например, какого цвета на самом деле звезды, и какая из них старше. Нужно было включить логику, а также пользоваться полученными ранее знаниями.

Большая медведица Фото: скриншоты приложений Stellarium и Star Walk

В программу ночи вошли: звезды Мицар и Мерак в созвездии Большая медведица, скопление Стрекоза в созвездии Кассиопея, созвездие Стрельца, который окрестили «заварником», ведь его часть скрывается за облаками, поэтому издалека оно похоже на чайник, а также туманность Кольцо в созвездии Лиры и шаровое звездное скопление М13 в созвездии Геркулеса. Это лишь небольшой перечень всего интересного, что зрители увидели в телескопы.

Скопление М13 Фото: Евгений РЕВВА

Туманность Гантель в телескопе похожа на надкушенное яблоко Фото: Евгений РЕВВА

Настоящий фурор произвел светлячок, который решил отдохнуть на телескопе Евгения. Многие впервые увидели это необычное насекомое так близко. Видимо, прочувствовав атмосферу таинственности, жучок тоже решил устроить свое шоу, доказав, что интересности встречаются и на Земле.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Около двух часов ночи взор телескопов устремился на первую планету великого парада. Ей стал Сатурн. Невероятное зрелище открылось людям: можно было разглядеть кольца, состоящие ледяных осколков, и даже увидеть цвет планеты. Так четко своими глазами наблюдать, казалось бы, маленькую точку на небе доводится немногим.

Сатурн Фото: Евгений РЕВВА

Следом присутствующие полюбовались Юпитером. Видно было даже характерные полосы на газовом гиганте. Самая большая планета солнечной системы оказалась красивой и притягательной.

- У Юпитера более 80 спутников. Сегодня мы увидели четыре из них, - сказал Владимир Наумов.

Юпитер в телескопе Фото: Евгений РЕВВА

Почти сразу же в объективы попался Нептун. Астрономы признались, что и сами смотрят на эту планету редко, поэтому разглядывали ее на разных увеличениях. Нептун находится очень далеко от Земли, даже в телескопе он выглядит лишь как сверкающая голубая точка. Но сама возможность включить газовый гигант в чек-лист этого вечера, уже дорогого стоит.

Планеты можно было увидеть невооруженным взглядом Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Позже, в небе у Дружбы появился Марс. Он выглядит очень впечатляюще, поскольку находится не так далеко от Земли. Багровая планета, вокруг которой ходит много легенд, оказалась очень эффектной и манящей. Но вот инопланетян, марсоходов или теплицу Мэтта Деймона обнаружить не удалось.

Марс Фото: Евгений РЕВВА

Пока все ждали появления Венеры и Урана, в небе возник еще один интереснейший объект: МКС (Международная космическая станция, - прим.ред.). Чтобы на нее взглянуть, Владимиру приходилось постоянно и точно наводить телескоп. В это время нужно было, не моргая, следить за ускользающей сверкающей точкой. Кроме того, зрители увидели и НЛО. Да, да, именно так. В небе пролетел некий объект: может быть спутник, а может и самолет. Поскольку достоверно узнать не удалось, по факту объект считается для присутствующих неопознанным летающим объектом.

Интерес к космосу превыше сна Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

КОФЕ КОНЧАЛСЯ, БРЕЗЖИЛ РАССВЕТ

В ожидании последней планеты астрономы развлекли присутствующих еще одним интересным действом. Евгений достал глюкофон, чтобы все могли послушать «космическую» музыку. Владимир тоже попробовал сыграть на необычном инструменте.

Когда уже стало совсем светло, около четырех часов утра, зрители смогли посмотреть на Меркурий. До этого момента продержались самые стойкие. Всего пять гостей остались до конца и завершения парада планет. Вместе хабаровчане встретили рассвет, а также делились друг с другом впечатлениями.

Команда посмотревших Меркурий Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Было круто! Воспоминания на долгие годы, - сказала Татьяна, гостья мероприятия.

Гости рассматривали объекты дальнего космоса сразу в два телескопа Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Свет далеких звезд, находящихся в сотнях световых лет от нас, планеты, про которые раньше читали только в учебниках, замечательная атмосфера и приятная компания. Так можно охарактеризовать прошедшую ночь великого парада планет. Явление можно посмотреть еще неделю, примерно до 9 июля. Поэтому всем желающим стоит поторопиться, пока такая возможность еще есть.

Все краски неба увидели «неспящие в Дружбе» Фото: Владимир Наумов

В следующий раз все планеты покажутся вместе только в 2040 году. А счастливчики уже спешат поделиться впечатлениями от проведенной в поле ночи, а также с нетерпением ждут следующих наблюдений в Хабаровске, который организуют Евгений и Владимир.

Утром пейзаж выглядел совсем по-другому Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

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