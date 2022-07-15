Неделю нет вестей: житель Хабаровского края бесследно исчез в лесу

К поискам подключили кинологов и служебных собак Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели МЧС России по Хабаровскому краю уже седьмые сутки продолжают поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчины в районе имени Лазо. К прочесыванию местности привлекли специалистов-кинологов, которые при помощи обученных собак шаг за шагом проверяют лесной массив.

За последние 24 часа сотрудники МЧС обследовали девять квадратных километров леса вдоль рек Долми и ключа Горячий. Всего со времени обращения было осмотрено 28 квадратных километров. Однако найти следы 45-летнего мужчины так и не удалось.

- Помимо кинологов, на месте работает специалист с беспилотным летательным аппаратом. По возможности проводится осмотр территории с воздуха. По вероятности обнаружить мужчину живым прогнозов мы не делаем. Ситуации бывают разные, все зависит от состояния здоровья и подготовленности человека. И через более длительный срок живыми находили, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, за помощью к спасателям обратились сотрудники полиции еще 6 июля. Они сообщили о пропаже жителя района имени Лазо. В последний раз его видели у реки Лямфома недалеко от поселка Южный. Изначально в поисках участвовали шесть человек: пять сотрудников МЧС и один полицейский.

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