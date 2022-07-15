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Общество15 июля 2022 9:21

60 дней пробной подписки: жители смогут бесплатно ездить по «Обходу Хабаровска»

На Дальнем Востоке открыли платную скоростную автодорогу «Обход Хабаровска»
Кирилл КУЗНЕЦОВ
У хабаровчан есть два тестовых месяца, прежде, чем придется начать платить за комфорт

У хабаровчан есть два тестовых месяца, прежде, чем придется начать платить за комфорт

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В последнее время автолюбителей Хабаровска больше всего волновали две беды. Первая – участок по улице Павла Морозова, который, к огромному счастью хабаровчан, окончательно был введен в эксплуатацию этим летом. Вторая - дорога, чье открытие также с нетерпением ожидали автолюбители - «Обход Хабаровска» - становится доступной для всех желающих уже сегодня.

Официально первая на Дальнем Востоке скоростная автодорога начнет свою работу в полночь 16 июля. А пока состоялся торжественный запуск «Обхода Хабаровска» при участии губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярева, а также инвесторов и финансовых партнеров, внесших весомый вклад в реализацию проекта.

- Автодорога «Обход Хабаровска» - грандиозный и очень нужный проект для Хабаровска и всего региона. Новая дорога станет связующим звеном для трех федеральных трасс - «Амур», «Уссури» и «Восток». А в будущем «Обход» позволит на грузопассажирский переход в Китайскую Народную Республику, на Большой Уссурийский остров. Запуск такого масштабного объекта должен снизить трафик на 18 процентов, но это не предел. Поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание развитию дорожного хозяйства, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Реализация проекта стала возможной в рамках концессии при поддержке краевого и федерального бюджетов, а также частных инвестиций. Общий объем затраченных средств составил 37 миллиардов рублей. Инвестором проекта выступила холдинг группа «ВИС», а финансовое партнерство оказывал Газпромбанк.

Новая транспортная инфраструктура протяженностью 50 километров оснащена тремя мостами, 21 путепроводом и содержит пять транспортных развязок. За всем происходящим на дорогах будет следить специальный центр управления дорожным движением.

Центр управления дорожным движением призван следить за каждым сантиметром новой дороги

Центр управления дорожным движением призван следить за каждым сантиметром новой дороги

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- По всей протяженности дороги расположены 43 опоры с электронными информационными табло, 26 видеокамер для контроля за дорожной обстановкой, 22 детектора транспорта, восемь приборов контроля скорости. Вся информация, получаемая с оборудования, стекается в центр управления и операторы в режиме реального времени видят, что происходит на дороге. Здесь же осуществляется мониторинг и контроль сбора платы за проезд, так как из центра можно управлять всеми пунктами взимания платы, - рассказал Алим Харзинов, исполнительный директор ООО «Транстолл», являющейся дочерней компанией группы «ВИС».

В случае, если кто-то решит обмануть систему, сбить шлагбаум и проехать, не заплатив, то система зафиксирует инцидент, как ДТП, с последующим привлечением ГИБДД. Установить нарушителя помогут камеры в центре управления, каждую из которых можно вывести на экран и приблизить вплоть до прочтения номера транспортного средства.

Запуск масштабного объекта позволит снизить трафик на 18 процентов

Запуск масштабного объекта позволит снизить трафик на 18 процентов

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Когда «Обход Хабаровска» заработает в полную силу, для разных транспортных средств будет предусмотрена своя стоимость проезда по всей протяженности автотрассы:

Для легковых автомобилей – от 138 рублей;

Для среднегабаритных транспортных средств (фургоны, пикапы и минифургоны) – от 193 рублей;

Для автобусов и грузовиков - от 276 рублей;

Для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.

Однако, начиная с 16 июля, ровно 60 дней для всех автолюбителей будет предусмотрен тестовый период. Это значит, что два месяца движение по «Обходу Хабаровска» будет абсолютно бесплатным. Трасса законно позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы «ВИС»

Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы «ВИС»

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Новая автомобильная дорога, безусловно, станет центром притяжения и возможностей для инвесторов. На участках, прилегающих к трассе, есть все предпосылки для организации территории опережающего социально-экономического развития. Мы надеемся, что за счет этого проекта хабаровчане будут меньше времени стоять в пробках, а больше времени проводить с семьей и близкими, - рассказал Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы «ВИС».

Кнопка официального запуска «Обхода Хабаровска»

Кнопка официального запуска «Обхода Хабаровска»

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

После приветственных слов был дан обратный отсчет до официального запуска дороги «Обход Хабаровска», старт которой символичным нажатием кнопки дали Михаил Дегтярев, Игорь Снегуров и Андрей Савченко, исполнительный вице-президент по работе с государственными органами «Газпромбанк».

Трасса подойдет для любого вида транспорта

Трасса подойдет для любого вида транспорта

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Торжественная церемония открытия завершилась показательным тестовым заездом самых разных категорий транспорта – от мотоциклов до большегрузов. Отдельную колонну составили ретроавтомобили. На одном из них в путь отправился и губернатор, сев за руль «Волги».

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