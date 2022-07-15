60 дней пробной подписки: жители смогут бесплатно ездить по «Обходу Хабаровска»

У хабаровчан есть два тестовых месяца, прежде, чем придется начать платить за комфорт Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В последнее время автолюбителей Хабаровска больше всего волновали две беды. Первая – участок по улице Павла Морозова, который, к огромному счастью хабаровчан, окончательно был введен в эксплуатацию этим летом. Вторая - дорога, чье открытие также с нетерпением ожидали автолюбители - «Обход Хабаровска» - становится доступной для всех желающих уже сегодня.

Официально первая на Дальнем Востоке скоростная автодорога начнет свою работу в полночь 16 июля. А пока состоялся торжественный запуск «Обхода Хабаровска» при участии губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярева, а также инвесторов и финансовых партнеров, внесших весомый вклад в реализацию проекта.

- Автодорога «Обход Хабаровска» - грандиозный и очень нужный проект для Хабаровска и всего региона. Новая дорога станет связующим звеном для трех федеральных трасс - «Амур», «Уссури» и «Восток». А в будущем «Обход» позволит на грузопассажирский переход в Китайскую Народную Республику, на Большой Уссурийский остров. Запуск такого масштабного объекта должен снизить трафик на 18 процентов, но это не предел. Поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание развитию дорожного хозяйства, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Реализация проекта стала возможной в рамках концессии при поддержке краевого и федерального бюджетов, а также частных инвестиций. Общий объем затраченных средств составил 37 миллиардов рублей. Инвестором проекта выступила холдинг группа «ВИС», а финансовое партнерство оказывал Газпромбанк.

Новая транспортная инфраструктура протяженностью 50 километров оснащена тремя мостами, 21 путепроводом и содержит пять транспортных развязок. За всем происходящим на дорогах будет следить специальный центр управления дорожным движением.

Центр управления дорожным движением призван следить за каждым сантиметром новой дороги Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- По всей протяженности дороги расположены 43 опоры с электронными информационными табло, 26 видеокамер для контроля за дорожной обстановкой, 22 детектора транспорта, восемь приборов контроля скорости. Вся информация, получаемая с оборудования, стекается в центр управления и операторы в режиме реального времени видят, что происходит на дороге. Здесь же осуществляется мониторинг и контроль сбора платы за проезд, так как из центра можно управлять всеми пунктами взимания платы, - рассказал Алим Харзинов, исполнительный директор ООО «Транстолл», являющейся дочерней компанией группы «ВИС».

В случае, если кто-то решит обмануть систему, сбить шлагбаум и проехать, не заплатив, то система зафиксирует инцидент, как ДТП, с последующим привлечением ГИБДД. Установить нарушителя помогут камеры в центре управления, каждую из которых можно вывести на экран и приблизить вплоть до прочтения номера транспортного средства.

Запуск масштабного объекта позволит снизить трафик на 18 процентов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Когда «Обход Хабаровска» заработает в полную силу, для разных транспортных средств будет предусмотрена своя стоимость проезда по всей протяженности автотрассы:

Для легковых автомобилей – от 138 рублей;

Для среднегабаритных транспортных средств (фургоны, пикапы и минифургоны) – от 193 рублей;

Для автобусов и грузовиков - от 276 рублей;

Для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.

Однако, начиная с 16 июля, ровно 60 дней для всех автолюбителей будет предусмотрен тестовый период. Это значит, что два месяца движение по «Обходу Хабаровска» будет абсолютно бесплатным. Трасса законно позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы «ВИС» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Новая автомобильная дорога, безусловно, станет центром притяжения и возможностей для инвесторов. На участках, прилегающих к трассе, есть все предпосылки для организации территории опережающего социально-экономического развития. Мы надеемся, что за счет этого проекта хабаровчане будут меньше времени стоять в пробках, а больше времени проводить с семьей и близкими, - рассказал Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы «ВИС».

Кнопка официального запуска «Обхода Хабаровска» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

После приветственных слов был дан обратный отсчет до официального запуска дороги «Обход Хабаровска», старт которой символичным нажатием кнопки дали Михаил Дегтярев, Игорь Снегуров и Андрей Савченко, исполнительный вице-президент по работе с государственными органами «Газпромбанк».

Трасса подойдет для любого вида транспорта Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Торжественная церемония открытия завершилась показательным тестовым заездом самых разных категорий транспорта – от мотоциклов до большегрузов. Отдельную колонну составили ретроавтомобили. На одном из них в путь отправился и губернатор, сев за руль «Волги».

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