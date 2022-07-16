«Странно для свежей дороги»: автомобилисты поделились первыми впечатлениями об «Обходе Хабаровска»

По словам автомобилистов, сейчас на «Обходе Хабаровска» максимально разрешенная скорость - 90 километров в час Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В краевой столице 16 июля открыли движение для всех по первой скоростной платной автомагистрали на Дальнем Востоке - «Обходу Хабаровска». Грандиозная трасса соединила разные районы города и три федеральные дороги. Первые автомобилисты уже опробовали магистраль на прочность и удобство.

В течение 60 дней начиная с 16 июля проезд по «Обходу Хабаровска» будет бесплатный. После тарифы будут следующими: легковые авто – от 138 рублей; фургоны, пикапы и минифургоны (среднегабаритные авто) – от 193 рублей; автобусы и грузовики - от 276 рублей; машины для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.

По словам автомобилистов, сейчас на «Обходе Хабаровска» максимально разрешенная скорость - 90 километров в час, тогда как обещали 120 километров в час. Это сделано на период первоначальной эксплуатации дороги, чтобы протестировать ее возможности на деле.

- Дорога хорошая и удобная, много развязок, чтобы выехать в нужной точке города. Огорчает, что только открыли трассу, но она уже штопанная-перештопанная, местами есть очень кривые стыки полотна. Временами асфальт неровный. Это, конечно, странно для свежей дороги. Но радует масштаб и удобство, больше не надо делать крюки, чтобы доехать до противоположного конца. В целом впечатления приятные. Еще расстраивает, что окошки касс очень высоко, из-за этого невозможно на невысокой машине до них дотянуться, - поделилась мнением хабаровчанка Ольга И.