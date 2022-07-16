Подбросило от удара: появились подробности жуткого ДТП в Магадане, где погибла женщина-пешеход

Самое жуткое видео снято регистратором машины, которая стояла у перехода первой. Фото: Telegram-канал Nemagadan Фото: Скриншот с видео

Страшное ДТП в Магадане продолжает обрастать подробностями, соцсети - заполняться кадрами аварии. Напомним, что днем, 16 июля, иномарка сбила женщину-пешехода. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Nemagadan.

ДТП случилось в районе дома № 28 по улице Дзержинского. 48-летняя женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент в нее влетел черный Nissan Primera. 33-летний водитель пытался затормозить, но было уже поздно. Только и был слышен звонкий свист тормозов и глухой удар.

Самое жуткое видео снято регистратором машины, которая стояла у перехода первой. На кадрах видно, как погибшая идет по «зебре», рядом - еще два человека. Магаданка шла первой, примерно на середине дороги ее на скорости сбивает черная иномарка.

Женщина и мужчина, которые шли в нескольких сантиметров от магаданки, похоже, могут праздновать второй день рождения. Судя по видео, от испуга они растерялись и не знали, что делать. Не удивительно - после увиденного придется долго приходить в себя.

От жесткого удара женщину подбросило и перевернуло в воздухе, вокруг разлетелись вещи погибшей. На помощь магаданке кинулся человек, но было поздно - она умерла на месте от полученных травм. Водитель с места аварии не сбежал и рассказал свою версию случившегося.

- Ехал, торопился. Получается, по правому ряду шли машины, на встречку тоже ехали. Я не обратил внимания, что машина перед пешеходным переходом остановилась, потому что авто, которые ехали на встречу, не останавливались. Ехал со скоростью 70 [километров в час], - рассказал водитель «Ниссан Примьера».

Областная Госавтоинспекция по факту аварии проводит проверку.

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