«Я не обратил внимания»: иномарка насмерть сбила пешехода в Магадане

Пешеход от полученных травм скончалась на месте, водитель с места аварии не сбежал Фото: Скриншот с видео

В Магадане 16 июля случилось страшное ДТП. 48-летнюю женщину на скорости сбил «Ниссан Примьера». Авария попала на видео, кадры опубликовали колымское УГИБДД Telegram-канал Nemagadan.

Смертельная авария случилась в районе дома №28 на улице Дзержинского. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по «зебре». Судя по опубликованным видео, 33-летний водитель черной иномарки не затормозил.

Когда шофер понял, что столкновение неизбежно, было уже поздно. На кадрах слышен звонкий свист тормозов и глухой удар. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, водитель с места аварии не сбежал.

- Ехал, торопился. Получается, по правому ряду шли машины, на встречку тоже ехали. Я не обратил внимания, что машина перед пешеходным переходом остановилась, потому что авто, которые ехали на встречу, не останавливались. Ехал со скоростью 70 [километров в час], - рассказал водитель «Ниссан Примьера».

В ситуации будут разбираться ГИБДД и правоохранительные органы.

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