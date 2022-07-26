«Я вижу в себе огромную силу»: 19-летняя модель из Хабаровска стала второй вице-мисс Россия

Девушка заняла почетное третье место конкурса Фото: соцсети Дарьи Немаевой

Дарья Немаева - 19-летняя модель из Хабаровска стала второй вице-мисс Россия на одноименном национальном конкурсе красоты, крупнейшем в стране. Девушка родилась в Хабаровске и большую часть жизни провела здесь, где училась в гимназии №8.

Дарья мечтает сама выпускать косметику Фото: соцсети Дарьи Немаевой

Также она окончила музыкальную школу по специальности «Гитара» и даже снималась в музыкальном клипе. После школы Дарья уехала учиться в Санкт-Петербург, где стала студенткой биологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПБГУ). Девушка мечтает создать собственный бренд косметики.

Девушка работает моделью Фото: соцсети Дарьи Немаевой

В 2019 году Дарья участвовала в конкурсах «Мисс Хабаровск» и «Мисс Дальний Восток» и одержала победу. А в 2021 году девушка решила побороться за титул «Мисс Россия». И ее усилия принесли свои плоды. Хоть главный титул она и не взяла, но зато стала второй вице-мисс.

Девушкой гордятся близкие люди Фото: соцсети Дарьи Немаевой

Накануне Дарья Немаева выложила у себя в соцсетях пост со ссылкой на онлайн-голосование, где попросила поддержки своих друзей и подписчиков и сообщила о том, что три победительницы голосования автоматически попадают в ТОП-10 Мисс Россия. «Удачи Дашенька! Мы держим за тебя кулачки!» - написали подписчики под постом в поддержку дальневосточной красавицы. Трансляция церемонии состоялась в 21:00 по московскому времени.

Девушку поздравила Анна Корпусь, директор модельного агентства «Дальневосточного театра моды», в котором Дарья занималась с 14 лет. Именно там она начала профессиональную карьеру модели, где девушке, по ее словам, очень помогли стать уверенной в себе и добиться успеха.

- Поздравляю Дарью Немаеву! Тактичная, деликатная, умнейшая, добрейшая девушка - это наша дальневосточная красавица - Мисс Дальний Восток - Дарья Немаева! Гордимся! И благодарим за победу!

Она с блеском прошла все этапы конкурса Фото: соцсети Дарьи Немаевой

Интересный факт - за день до голосования организаторы конкурса выложили короткое милое видео с красотками-финалистками, где им задавали забавные и необычные вопросы. Дарье попался вопрос: «С каким животным ты себя ассоциируешь?»

- Наверное, я ассоциирую себя с лошадью. Потому что я родилась в год белой лошади, что достаточно символично. Во-вторых, потому что я считаю это животное очень быстрым и сильным. И я вижу в себе огромную силу и желание развиваться в деятельности, которой занимаюсь, - поделилась своим мнением участница из Хабаровского края.

Девушке удалось поступить в один из самых престижных вузов страны Фото: соцсети Дарьи Немаевой

Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, а звание Первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой из Республики Чувашия.

Отметим, что победа на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» может стать билетом на престижные международные проекты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», так как «Мисс Россия» обладает эксклюзивным правом представления нашей страны на этих конкурсах.

В этом году в конкурсе участвовали сразу две девушки-хабаровчанки. Кроме Дарьи за корону боролась 23-летняя Валерия Валуйко. Она представила Санкт-Петербург на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия». Природная грация, очарование и многолетний опыт моделинга помогли девушке выйти в финал.

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