Обучает дефиле и мечтает создавать косметику: 19-летняя красотка из Хабаровска поборется за титул «Мисс Россия»

Из личного архива. Фото: daria.nema

Дарья Немаева - 19-летняя модель и стилист по укладкам. Также девушка занимается танцами на пилоне, изучает английский язык. Дарья родилась в Хабаровске, школьные годы провела в гимназии №8, на данный момент учится в СПБГУ на биологическом факультете по специальности «Биоинформатика» и хочет разработать свою линию косметики.

В 2019 году Дарья участвовала в конкурсах «Мисс Хабаровск» и «Мисс Дальний Восток» и одержала победу. В 2021 году Дарья поборется за титул «Мисс Россия». По словам модели, победить на этом конкурсе - ее мечта.

На площади Ленина в Хабаровске. Фото: daria.nema

«Комсомольская правда» - Хабаровск» поговорила с претенденткой на звание самой красивой девушки России.

- О модельной карьере я мечтала с детства. В 14 лет пришла в Дальневосточный театр моды Анны Карпусь. Именно там мне очень помогли стать уверенной в себе и добиться успеха. После победы в номинации «Мисс Дальний Восток-2019» решила не останавливаться на достигнутом и начала двигаться к исполнению мечты - стать «Мисс Россия». Это действительно очень достойный национальный конкурс красоты. Я безгранично счастлива, что представлю Хабаровск на нем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немаева.

Конкурс проходит в Москве. Самые прекрасные представительницы из разных регионов «необъятной» приезжают в столицу, чтобы представить свой край и получить главную корону. Наша землячка уже находится в Москве в ожидании начала модных состязаний.

Из личного архива. Фото: daria.nema

- В 2021 году проведение конкурса перенесли примерно на неделю из-за сдвига в расписании телепрограмм. Точная дата еще неизвестна, но я на связи с организаторами, - добавила хабаровчанка.

По мнению Дарьи, конкурсы красоты важны как для участниц, так и для зрителей. Наша соотечественница полагает, что настоящие модели должны быть достойным примером для других девушек во всем мире.

Окруженная цветами. Фото: daria.nema

- Я считаю, что главные качества не только для модели, но и для любой девушки - это ум, женственность, аккуратность, внимательность и умение находить прекрасное в совершенно обыденных вещах. Такие качества всегда располагают людей. А модель - это еще и публичная личность, которая должна отвечать за свои поступки, достойно вести себя как в жизни, так и в соцсетях, быть искренней и открытой обществу, - отмечает Дарья.

Также хабаровчанка поделилась с «Комсомолкой» тем, как проходят профессиональные модельные съемки.

В шляпке. Фото: daria.nema

- Многие говорят, что быть моделью - это просто «пофтокалась, и все», но я очень хочу опровергнуть это мнение. Съемки могут длиться целые сутки практически без еды и нормального сна. Поэтому я очень уважительно отношусь к работе моделью и ценю это. В индустрии красоты, как и в любой сфере, мало просто хотеть зарабатывать, нужно быть влюбленным в свое дело и много трудиться, - считает модель.

В свободное время девушка занимается саморазвитием, каждый день изучает что-то новое.

Из личного архива. Фото: daria.nema

- Я могу посмотреть мастер-класс по укладке или прочитать что-нибудь интересное. Также мне нравится обучать детей дефиле и фотопозированию в модельной школе. Благодаря этому я чувствую, что я могу быть полезной миру. Во всех моих начинаниях меня поддерживает моя семья, особенно папа, - добавляет девушка.

Работу стилистом по укладке Дарья также относит к своим увлечениям. В своих работах она обожает раскрывать красоту каждой девушки и дарить свое вдохновение окружающим.

Красота может быть опасной! Фото: daria.nema

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