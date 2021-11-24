«Настрой у меня боевой»: 14-летняя модель из Хабаровска отправилась на конкурс красоты от Вячеслава Зайцева

Ангелина в золотом платье. Фото: Анна Чайковская

Ангелина Полевик-14-летняяя модель родом из поселка Смидовичи ЕАО, единственная, кто представит Хабаровск и Дальний Восток в целом на федеральном конкурсе красоты «Мировая Русская Красавица 2021». Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября, в рамках недели моды от известного художника-модельера Вячеслава Зайцева в Москве.

«Комсомольская правда – Хабаровск» успела связаться с нашей соотечественницей буквально за пару часов до вылета.

- О том, что я поеду на неделю моды, узнала еще летом. Правда готовилась сначала к Крыму, а потом все перенесли в Москву. К конкурсу мы вместе с мамой подготовили русский народный костюм, песню и танец. На это ушло около трех недель. Чувствую себя волнительно и счастливо одновременно. Боюсь не сильно, но все равно переживаю, ведь с Хабаровска лечу только я одна, а там будет много сильных участниц. Конечно, хочется победить и прославить Дальний Восток, там уже будет видно. Настрой у меня боевой. Также было бы интересно пообщаться со Славой Зайцевым, - рассказала «КП-Хабаровск» Ангелина Полевик, участница конкурса «Мировая Русская Красавица 2021».

Ангелина в образе лебедя из сказки Гадкий утенок. Фото: Ольга Слепухина

В конкурсе Ангелина попадает под категорию Young miss. У юной модницы будет четыре выхода: в русском народном костюме, в молодежном стиле, в вечернем платье и в заключении показ Вячеслава Зайцева. Победителю вручат корону, ленту и денежный сертификат.

Девушка отправилась в столицу России вместе с мамой. Организаторы оплатили пребывание на мероприятии, перелет за счет участников. Итоги конкурса будут известны 28 или 29 ноября.

Стоит добавить, что в июне 2021 года в КСК «Арсеналец» состоялся региональный этап конкурса красоты и таланта «Miss & Mini Miss Beauty Khabarovsk 2021», который проходил по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена.

Ангелина в золотом платье. Фото: Ольга Слепухина

Один из номеров в городском конкурсе красоты. Фото: Ольга Слепухина

Ангелина Полевик тогда набрала больше всего баллов и взяла гран-при, выиграв сертификат на участие в федеральном конкурсе. До этого, в течение двух месяцев она вместе с другими конкурсантками обучалась актерскому мастерству, фотопозированию, вокалу и хореографии. С шести лет девочка поет на сцене, играет на гитаре. Также она дважды занимала первые места на региональном конкурсе.

Ангелина Полевик вместе с мамой и дипломом гран-при. Фото: Ольга Слепухина

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