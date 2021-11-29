Короновалась: 14-летняя модель из Хабаровска стала «Юной красавицей Европы» на конкурсе Вячеслава Зайцева

Ангелина выступает в русском народном костюме. Фото предоставлено героем публикации

С 26 по 28 ноября в Москве проходила неделя моды от известного художника-модельера и телеведущего Вячеслава Зайцева. В рамках мероприятия проходил федеральный конкурс красоты «Мировая Русская Красавица 2021». В показе приняла участие и наша соотечественница – 14-летняя Ангелина Полевик. Она родилась в ЕАО, но на конкурс ехала представлять Хабаровск.

Ангелина в золотом платье. Фото предоставлено героем публикации

По итогу девушка победила в номинации «Юная Красавица Европы». «Комсомольская правда – Хабаровск» выяснила некоторые подробности стильного события столицы у матери Ангелины, так как ее дочь отсыпалась после насыщенной модной программы.

Ангелина в вечернем платье. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, всего у девушки на конкурсе было четыре выхода: в русском народном костюме, в молодежном стиле, в вечернем платье, и в заключении состоялся показ Вячеслава Зайцева. Итоги пестрого мероприятия подвели в воскресение, 28 ноября.

Затем прошел гала-концерт, на котором выступили звезды российской и зарубежной эстрады. В их числе были группы «Арабески», Hi-Fi, «Чингисхан». Также светское мероприятие посетил народный артист России Бедрос Киркоров и, разумеется, сам мэтр и виновник торжества - Вячеслав Зайцев, с которым Ангелине удалось встретиться, наравне с другими участницами.

В короне вместе с Бедросом Киркоровым. Фото: _angelina_model_

- Мой ребенок ехал сюда определенной целью. Ангелина очень хотела победить и взять именно эту номинацию. Может поэтому и получилось – это была ее мечта. Ангелина максимально выложилась на конкурсе, показала все, чему обучилась в модельном агентстве. Она очень переживала, потому что выступало более ста участниц. Чтобы победить в московском конкурсе нужно очень хорошо стараться, здесь выступают только лучшие. Конечно, мы очень волновались, особенно во время награждения. Она мне еще сказала – мама я верю, что я все-таки выиграю, - рассказала «КП-Хабаровск» Валентина Полевик, мать Ангелины.

Вместе с Вячеславом Зайцевым. Фото: _angelina_model_

Теперь после получения титула у юной модели появилась новая цель. В будущем Ангелина Полевик мечтает стать руководителем модельного агентства.

На красной площади. Фото предоставлено героем публикации

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