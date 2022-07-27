Дети из пробирки по последнему слову техники: краевое отделение ЭКО в Хабаровске приоткрыло свои тайны

Врачи помогают тысячам людей стать родителями Фото: Илья ФЕДУЛОВ

25 июля во всем мире празднуется День вспомогательных репродуктивных технологий. В этот день родилась Луиза Браун - первый ребенок из пробирки. В честь ее рождения во всем мире отмечается день ЭКО.

В Хабаровском крае эта дата важна не только для врачей-репродуктологов, но и для тех, кто мечтает завести детей, но по разным причинам не может стать родителями. К сожалению, на сегодняшний день уровень бесплодия в крае вырос, в том числе среди мужчин - до 40 процентов.

Врачи проводят все этапы: от консультации до лечения Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Причины могут быть совершенно разными. Иногда ситуацию усугубляют малоподвижный образ жизни и алкоголь - у мужчин, а у женщин - ранняя половая жизнь, проблемы с маточными трубами, экология. Патология, которая приводит к бесплодию, «молодеет». Если раньше это были женщины 40-45 лет, то теперь это девушки 25-30 лет.

В Хабаровске таким людям бесплатно по полису ОМС помогают в «Краевом перинатальном центре имени профессора Г. С. Постола» по нацпроекту «Демография». Ежегодно в клинике проводится около 1300-1500 процедур ЭКО, рождается более 300 детей. За все время проведено около 10 тысяч процедур ЭКОи около трех тысяч циклов переноса размороженных эмбрионов. Центр работает с 2006 года, одним из первых в этой сфере на Дальнем Востоке.

Семьи благодарны врачам за труд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Корреспондент «КП» - Хабаровск» побывал внутри центра, поговорил с сотрудниками отделения репродуктивных технологий и увидел, в каких условиях содержаться эмбрионы и как зарождается жизнь в искусственной среде.

- Мы используем все вспомогательные репродуктивные технологии, которые на сегодняшний день известны: это ЭКО, ИКСИ - метод оплодотворения при выраженном мужском бесплодии - и проводим генетическое тестирование эмбрионов, что очень актуально в настоящее время. Ведь так можно перенести здоровый эмбрион женщине. На этот год наш план - 1100 циклов ЭКО по ОМС. К нам приезжают пациенты со всего Дальнего Востока, в том числе с Камчатки, Сахалина, ЕАО, где такой вид помощи почти не оказывается, и даже из Приморья и Якутии, где процедура вполне доступна. Это значит, что нам доверяют, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Фролова, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий краевого перинатального центра имени профессора Г. С. Постола.

Врачи работают на современном оборудовании Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Центр проводит отбор пациентов, которым не помогают другие виды лечения. В клинику проходят уже обследованные пары, у которых выявили бесплодие. Сама процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение - прим. ред.) состоит из нескольких этапов: сначала проводится стимуляция, затем получаются яйцеклетки, которые в этот же день оплодотворяют биологическим материалом супруга. После чего эмбрионы в течение трех-пяти дней культивируются в специальных инкубаторах, где создается среда, максимально приближенная к условиям женского организма. И затем эмбрион переносят в организм женщины.

- Если у такой пары остаются жизнеспособные эмбрионы хорошего качества, то они замораживаются и хранятся в лаборатории. И в дальнейшем женщина может делать перенос готового эмбриона как в случае неудачной попытки беременности, так и при решении рожать детей дальше. В истории центра есть случаи, когда женщины с одной попытки рожали двух-трех детей сразу.

Супружеским парам, в которых беременность не наступает в течение одного года, а женщине меньше 35 лет, рекомендуется обращаться в кабинет бесплодного брака для процедуры ЭКО.

При этом очередь в Перинатальном центре на ЭКО не превышает двух месяцев. Финансирование системы ОМС позволяет оказывать помощь почти сразу. В листе ожидания стоит 116 человек на процедуру ЭКО и 56 человек на процедуру криопереноса. Как правило, это те, кому необходима дополнительная подготовка. В среднем эффективность ЭКО составляет 40-45 %, при этом 85% женщин доводят беременность до конца, хотя искусственное оплодотворение очень рискованное.

Посетители центра - семьи со всего ДФО Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Лаборатория центра оборудована по последнему слову науки и техники, поэтому помощь оказывается на очень достойном уровне, в соответствии с мировыми стандартами. Отделение оборудовано банком донорской спермы и яйцеклеток. На каждого донора есть анкетные данные, по которым пациенты могут выбрать себе донорский материал. При этом за помощью могут обратиться и одинокие люди.

- Биологический материал хранится в жидком азоте при температуре 196 градусов. Качество эмбриона можно оценить визуально в течение нескольких дней. На каждом этапе по тому, как дробится эмбрион, сколько клеток вошло в пластоцисту, можно примерно определить его качество. Пол ребенка при этом заранее определить нельзя, для этого нужно провести специальное исследование, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Гончар, эмбриолог центра.

Чего в центре пока нет, так это инкубаторов, в которых эмбрионы ежедневно оцениваются видеорегистраторами. Это необязательно, и не у всех лабораторий есть, но в планах закупить такое оборудование.

Всего за время работы центра проведено свыше 10 тысяч процедур ЭКО, около трех тысяч циклов переноса размороженных эмбрионов. В отделении вспомогательных и репродуктивных технологий трудится восемь специалистов. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации в ведущих центрах России.

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