Связывали, избивали, крали технику и скот: банда беспредельщиков держала в ужасе жителей Хабаровского района

Шестерых участников ОПГ осудили за разбойные нападения и побои людей Фото: Тимур ХАНОВ.

Жители Хабаровского района больше года жили в страхе, опасаясь за свое спокойствие и безопасность. С марта 2019 по апрель 2020 года местная банда погрузила людей в атмосферу 90-х. Это была не просто группа беспредельщиков. У них имелась своя иерархическая система, в которой «старшие» давали задания исполнителям.

Преступники использовали дерзкие методы в работе, считая, что их никто не в силах остановить. Они пробирались на частные охраняемые территории предприятий. Если им кто-то пытался помешать, они без разбора связывали и жестоко избивали всех препятствующих. Обычно это были охранники или сотрудники служб безопасности, которые в одиночку были не в силах противостоять группе преступников.

Целью проникновения на чужие территории было даже не ограбление. Они не требовали денег или драгоценностей, не брали личные вещи потерпевших. В приоритет налетчики ставили специализированную дорогую технику или домашний скот. Разбойные нападения и грабежи продолжались, пока правоохранителям не удалось поймать шестерых участников ОПГ.

- Уголовные дела на задержанных завели по трем статьям: кража, разбой и грабеж. Установлено, что от рук преступников пострадали 44 физических и юридических лиц. Всего за время существования банда совершила 23 разбойных нападения. От их рук пострадали жители нескольких населенных пунктов Хабаровского района. Общий причиненный ущерб составил больше шести миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После долгого расследования и разбирательств состоялся суд. Четверым беспредельщикам было назначено по 9-10 лет колонии строгого режима. Пятого участника суд приговорил к шести годам лишения свободы. Организатор банды пробудет за решеткой 8,5 лет.

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