Экстренное возвращение: на борту самолета Хабаровск-Советская Гавань произошло непредвиденное Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Неприятный инцидент произошел в небе Хабаровского края днем 6 августа. По информации телеграм-канала Aviaincident, рейс KHF467, следующий по маршруту Хабаровск-Май Гатка (Советская Гавань), вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности.

Рейс выполняли на самолете Ан-24. Командир воздушного судна сообщил об отказе метеолокатора и принял решение вернуться на аэродром Хабаровска.

Самолет эксплуатирует АО «Хабаровские авиалинии».

К слову, данному самолету в этом году исполнится 49 лет. Он был запущен в использование 20 ноября 1973 года. По данным открытых источников срок действия сертификата летной годности подошел к концу 25 октября 2021 года.

Ближайший рейс из Хабаровска в Советскую Гавань – 9 августа. Его будет выполнять самолет Let L-410 Turbolet.

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