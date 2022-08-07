Экстренное возвращение: на борту самолета Хабаровск-Советская Гавань произошло непредвиденное
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Неприятный инцидент произошел в небе Хабаровского края днем 6 августа. По информации телеграм-канала Aviaincident, рейс KHF467, следующий по маршруту Хабаровск-Май Гатка (Советская Гавань), вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности.
Рейс выполняли на самолете Ан-24. Командир воздушного судна сообщил об отказе метеолокатора и принял решение вернуться на аэродром Хабаровска.
Самолет эксплуатирует АО «Хабаровские авиалинии».
К слову, данному самолету в этом году исполнится 49 лет. Он был запущен в использование 20 ноября 1973 года. По данным открытых источников срок действия сертификата летной годности подошел к концу 25 октября 2021 года.
Ближайший рейс из Хабаровска в Советскую Гавань – 9 августа. Его будет выполнять самолет Let L-410 Turbolet.
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