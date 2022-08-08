«Окунулся» с головой: водитель почти утопил многотонный грузовик в Амуре

Машина почти ушла на дно реки Фото: скриншот из видео

Совсем непростой день выдался у водителя грузовика в Хабаровске. Пока все мало-помалу вкатываются в рабочий темп, мужчина решил «окунуться» в работу с головой. Как в прямом, так и в переносном смысле.

Камера видеонаблюдения сняла, как многотонный китайский «Хино», сдавая задним ходом, по инерции укатился в воду на одной из хабаровских лодочных станций. Зачем понадобилось настолько приближаться к воде - остается загадкой. Но как же повезло бедному водителю, что у происшествия были очевидцы. Они и не позволили остаться один на один с несчастьем. К слову, водитель смог выбраться из кабины самостоятельно.

- Развернулась целая спецоперация по спасению бедолаги, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий, очевидец.

Для вызволения грузовика из водяного плена потребовалась помощь не одних рук. Специально под это мероприятие прибыл кран с длинной стрелой, который сделал основную работу - приподнял и подтянул фуру ближе к берегу. Далее оставалось дело за малым - лебедками вытащить машину на берег. Однако быстро этого сделать не получилось, потому что в кабине и кузове было очень много воды. Пришлось ждать, пока стечет вода, чтобы хоть как-то облегчить фуру.

Больше всех участников спасения, разумеется, суетился водитель грузовика, то и дело бегая вокруг машины. К счастью для всех участников и обычных зевак, самосвал удалось вытащить. Теперь владельцу придется долго сушить салон и проходить техническое обслуживание.

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