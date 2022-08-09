«Обогнули мир за 30 секунд»: выпускник из Амурска развернул флаг Хабаровского края на Северном полюсе

Никита Терновой с флагом Хабаровского края на Северном полюсе. ФОТО: предоставлено героем публикации

Никита Терновой окончил 11 класс в школе №3 города Амурска Хабаровского края. Сейчас ему 18 лет. Никита много ездил на олимпиады, окончил две музыкальные школы, занимается спортом. Парень ведет довольно активный образ жизни. Ему удалось выиграть поездку на атомном ледоколе на Северный полюс благодаря участию во всероссийском интеллектуальном конкурсе «Большая перемена», где Никита стал финалистом. В десятидневное путешествие в числе 70 победителей конкурса он отправился в конце июля. Там юноше выпала честь развернуть флаг Хабаровского края. На Северном полюсе парень побывал впервые.

На фоне атомного ледокола «50 лет Победы». ФОТО: предоставлено героем публикации

Просветительская экспедиция «Ледокол открытий» проводится госкорпорацией «Росатом» уже во второй раз. Путешествие объединяет выпускников школ, настоящих любителей науки. Познавательная программа состояла из научных игр, конкурсов, экскурсии по ледоколу, лекций и тренингов. Атомный ледокол «50 лет Победы» проплыл через Баренцево море в Северный Ледовитый океан. Участники экспедиции дошли до Северного полюса, увидели белого медведя, архипелаг Земля Франца-Иосифа и знаменитый птичий базар. А также отправили «капсулу времени» для будущих участников экспедиции «Ледокол открытий».

- Экспедиция была невероятная! Самое необычное, что мы буквально совершили переход из лета в зиму. В моем городе жара, а там было около нуля. Очень запомнилось первое столкновение с полярным днем, это когда после наступления предполагаемых сумерек в Хабаровском крае, в Мурманске солнце продолжает светить. Природа также меня удивляла. Холодно при этом не было, нас снабдили теплой одеждой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Терновой.

В Мурманске всех участников поселили в гостинице. Программа поездки состояла из онлайн-мероприятий, лекций от экспертов «Ростатома», благодаря которым участники получали знания в различных компетенциях - атомной энергетике, развитии коммуникаций. Также Никита много общался с ребятами из других регионов.

Самое интересное - это, конечно, выход на Северный полюс и прогулки по замерзшему Северному Ледовитому океану, где можно было полюбоваться местными красотами.

На фоне атомного ледокола «50 лет Победы». ФОТО: предоставлено героем публикации

- Выход на лед с атомного ледокола запомнился мне больше всего. Там мы делали оборот вокруг самого Северного полюса - получилось «кругосветное путешествие» за 30 секунд, потому что там сходятся все меридианы Земли. Затем мы вышли на лед и развернули флаг Хабаровского края, сфотографировались с ним. Для меня это была большая честь, как и для ребят из других регионов, которые развернули там свои флаги. Я испытал гордость за свой край и радость от возможности развернуть флаг в этом прекрасном месте. Поездка в целом подарила мне много позитивных эмоций.

Благодаря активному участию и победах в олимпиадах Никита уже не раз путешествовал по России - бывал в Москве, Казани, Сочи, где представлял родной Хабаровский край. Теперь в список посещенных мест добавилась и поездка на атомном ледоколе на Северный полюс.

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