Мужчина насмерть разбился о бетон Фото: Иван МАКЕЕВ

Двойное свидание явно пошло не по плану для четырех жителей Комсомольска-на-Амуре. Приятели собрались вместе в квартире на проспекте Победы. Компания распивала спиртные напитки, и ничего не предвещало беды, которая, как оказалось, уже стояла у порога.

На домашней вечеринке у одного из мужчин возник конфликт с подругой 43-летней женщины. Словесная перепалка дошла до того, что мужчина «психанул». Он подошел к своей оппонентке и наотмашь ударил ее по лицу. Это вывело из себя приятельницу жертвы абьюза, и она в ответ схватила обидчика за грудки. Но побоями не ограничилось.

- Установлено, что 43-летняя женщина вытолкнула мужчину с балкона. Квартира находилась на третьем этаже. Потерпевший упал на бетонный парапет и разбился насмерть, - сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вместо того чтобы позвонить в скорую или полицию, компания предпочла умолчать о произошедшем. Об этом факте «КП» - Хабаровск» сообщил источник в правоохранительных органах. Службы на место вызывали соседи и прохожие, ставшие очевидцами полета тела через перила.

Свою вину «постоявшая за подругу» женщина не признала, однако суд и следствие ее доказали. За убийство комсомольчанка получила восемь лет лишения свободы.

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