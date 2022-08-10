Автомобилисты просто проезжали мимо Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожилая женщина упала на трамвайных путях в Комсомольске. Это случилось 9 августа в центре города. Если бы не проезжающие мимо сотрудники МЧС, пострадавшая так бы и осталась лежать посреди проезжей части, ведь все остальные равнодушно проезжали мимо.

Все случилось, когда местная жительница переходила дорогу на перекрестке Кирова и Ленина. Широкий проспект разделяется посередине трамвайными путями. Дойдя до рельсов, женщина потеряла равновесие и упала, сильно ударившись головой о металл. Вдобавок с нее слетели очки, которые приземлились прямиком под колеса проезжающих мимо машин. Пока пострадавшая пыталась дотянуться до них рукой, один из автомобилей уже раздавил их.

- Женщина потеряла ориентацию, может быть, как раз из-за отсутствия очков, жаркой погоды и удара о рельсы. Она не могла встать на ноги и продолжала лежать на дороге, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Никто из автомобилистов не останавливался, все старались не замечать беспомощного человека в опасной ситуации. К счастью, мимо в этот момент проезжали двое сотрудников МЧС, которые возвращались с учений в детском лагере. Елизавета Смолина и Александр Ли тут же вышли из машины и кинулись на помощь женщине. Они посадили ее в свою машину и вызвали скорую помощь. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии. Крови или других видимых травм на ее теле не было, но произошедшее очень сильно напугало комсомольчанку. Отважные спасатели оставались с женщиной до тех пор, пока не передали ее в руки медиков, прибывших на злополучный перекресток.

Спасатели вызвали на место скорую помощь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Такой случай впервые произошел за годы работы сотрудников. Елизавета Смолина уже четыре года работает в отделе надзорной деятельности и профилактической работы. Девушка любит спорт и занимает призовые места на соревнованиях по плаванию. Работа Александра Ли связана с обеспечением пожарной безопасности, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Елизавета Смолина и Александр Ли Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели в очередной раз доказали, что их труд неоценим в повседневной жизни, и они готовы прийти на помощь в любое время. Дальнейшая судьба пострадавшей неизвестна, но выяснилось, что полученная травма не была очень серьезной. На счастье, она не потеряла сознание, и основной удар пришелся на щеку. Кроме того, ей вовремя оказали первую медицинскую помощь.

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