Отключения горячей воды затронут все районы города Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровские «Тепловые сети» проведут плановые испытания системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС - прим. ред.). Начнутся они в последних числах августа и продлятся практически до конца сентября. Отключение горячей воды в Хабаровске затронет тысячи жителей.

С 24 по 26 августа проведут гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-22 и ТМ-25 зоны ТЭЦ-2. Отключение горячей воды в Хабаровске в августе затронет дома в районах:

- Кировский в границах Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар;

- Центральный в границах Амурский бульвар - Шеронова - Ленина от площади Блюхера до Шевченко - Гамарника (нечетная сторона);

- Индустриальный в границах Калинина - переулок Доступный - Волочаевская - Гамарника (четная сторона).

Первый этап отключений горячей воды в сентябре начнется с 6 по 9 число. Гидравлические испытания проведут на тепломагистралях ТМ-11, 14, 15, 17, 18 и 19 зоны ТЭЦ-1. Горячую воду отключат в районах:

- Индустриальный;

- Центральный в границах Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина до Карла Маркса - Мухина от Пушкина до Постышева;

- Железнодорожный в микрорайоне «Хабаровск-2», по улицам Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской и ДОСам, Костромской, Промышленной и в Хабаровском районе в поселках Ильинка, Ракитное и Сосновка.

- По графику отключения горячей воды с 12 по 18 сентября абоненты, подключенные к котельной в Волочаевском городке, будут вынуждены жить без привычных удобств. Воды не будет в домах по улице Подгаева, - рассказали в «Дальневосточной генерирующей компании».

С 19 по 25 сентября отключение горячей воды затронет всех жителей села Некрасовка. Все дома здесь подключены к одной котельной, которая в это время остановит свою работу.

С 12 по 16 сентября 2022 года горячая вода в Хабаровске перестанет течь у жителей всех районов города. Испытания пройдут на тепломагистралях ТМ-31, 32, 33, и 34 зоны ТЭЦ-3. ГВС будет прекращено в районах:

- Краснофлотском и Кировском в границах Амурского бульвара, улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской;

- Железнодорожном, кроме улиц: Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов и «Хабаровск-2»;

- Центральном в границах Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.

Во время испытаний теплосети вода в трубы подается под высоким давлением. Оно превышает рабочее, что позволяет найти изношенные участки труб и заменить их до начала отопительного сезона. Если во время испытаний в доме или квартире выйдет из строя система отопления, об этом нужно сообщить в хабаровскую диспетчерскую службу по телефону 8 (4212) 36-35-16.

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