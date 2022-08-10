«Колобок» в реальной жизни: милейшую лисичку накормили хлебом недалеко от Советской Гавани

От бабушки ушел, от дедушки ушел, а от лисички не ушел Фото: скриншот из видео

Сказка «Колобок» воплотилась в жизнь в Хабаровском крае. Лисичку-сестричку прикормили жители Советско-Гаванского района. Симпатичное животное полакомилось булочкой у трассы недалеко от Бяудэ.

Хлебом лису угостили местные жители, которые увидели голодное животное, вышедшее из леса к дороге. С собой у них не нашлось мяса или другой вкусности, была только булка. От нее лисица не стала отказываться, а с удовольствием съела на глазах восторженных зрителей.

- Купили хлеб в местном магазине. Есть невозможно, а ей понравилось, - прокомментировали ситуацию участники встречи со зверьком.

Животное доело булку, после чего убежало по своим делам. Несмотря на то, что эта лиса вела себя дружелюбно, подкармливать диких зверей - плохая идея. Они могут быть переносчиками бешенства, неизлечимой болезни. И если укусит, необходимо срочно бежать в больницу за помощью. Кроме того, животные могут запомнить, что человек их кормит, и перестанут самостоятельно охотиться. В следующий раз в поисках еды они могут забрести к менее дружелюбным людям или попасть под машину по пути в населенный пункт.

Напомним, похожая ситуация случилась в Комсомольске-на-Амуре. Только там главным героем стал медведь, вломившийся в огород к дачникам у яхт-клуба. Косолапый съел ягоды на участке одного из фермеров, а затем добрался до огурцов. Местные жители в страхе забрались на крыши, дожидаясь, когда животное уйдет обратно в лес.

В подобных случаях следует немедленно звонить на «112» и ждать помощи специалистов. Сотрудники служб приедут на место и решат ситуацию таким образом, чтобы не пострадал ни человек, ни животное.

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