Косолапый вальяжно прошелся между грядок

Медведь забрел на огород к фермеру из Комсомольска-на-Амуре. О случившемся сообщили местные жители, которые запечатлели незваного гостя на видео.

- Вечерний яхт-клуб. Пришел к нам медведь в гости к фермеру. Кушает ягоду и огурцы. Хозяин участка уже сам на крыше. Будем ждать, что скажут: стрелять или ждать спецслужбы. За забором народ гуляет. Зашли в калитку, сфотографировались с ним и дальше пошли, - комментирует ситуацию автор ролика.

Несмотря на то, что некоторые местные жители уже бьют тревогу и ищут медведей у себя на огородах, поводов для паники нет.

- К нам обращений от ЕДДС по поводу случая в районе яхт-клуба не поступало. Мы узнали о происшествии из видео. Но точно сказать, было ли это даже в этом году, не можем. В спецслужбы никто не обращался, но сотрудники все равно сами выезжали на место, и медведя не обнаружили. Местных расспросили. Одна часть говорит, что его видела, а другая, что животного вообще не было, - сказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

Как бы то ни было, такие ситуации вполне могут происходить. Для Дальнего Востока отнюдь не редкость, когда мишки забредают в населенные пункты в поисках еды, шарятся по мусоркам или царапают машины. В таких ситуациях надо заранее знать, что делать, чтобы никто не пострадал.

Не стоит паниковать. Необходимо сразу спрятаться от хищника и позвонить на номер «112». Специалисты направят на место сотрудников спецслужб, которые помогут и людям, и животному.

Кроме того, ни в коем случае нельзя открывать стрельбу по медведю или другому зверю. Во-первых, использование оружие в городской черте запрещено для всех. Во-вторых, это может быть опасно для всех участников ситуации. Поведение животного непредсказуемо. Если оно до этого было безобидным, то попытка нападения может быть воспринята как угроза и привести к беде и ответным действиям. В-третьих, незаконная охота повлечет наказание в виде огромного штрафа. Поэтому в таких случаях стоит доверить все специалистам, а самим не провоцировать животное и скрыться в безопасном месте.

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