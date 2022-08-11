Битва на Урале: «Амур» не смог ничего противопоставить «магнитке» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

За час до игры с хозяевами турнира имени Ивана Харитоновича Ромазана тренерский штаб хабаровчан подал заявку, где, как оказалось, перемешаны все игровые сочетания. В некоторых тройках меняли «центра», а в других - «крайних». В четвертом звене нашлось место и молодому дарованию, воспитаннику московского «Спартака» Егору Маклозяну. На страже ворот весь матч был Дмитрий Лозебников.

Первый период ни для одной из команд не стал голевым. Серебряные призеры прошлого сезона КХЛ и хозяева турнира смотрелись на площадке более легкими, активными. Они чаще обладали инициативой и больше владели шайбой, что доставляло хлопот хабаровчанам. Никуда не ушедшая проблема «Амура» в виде удалений заставила потеть Лозебникова, но он был надежен, отразив все 16 бросков в створ. На помощь пришли и полевые, которые несколько раз ловили броски на себя и не позволяли шайбе угодить в сетку ворот.

Второй период начался с раскатистой позиционной атаки «Амура». Удачное позиционное расположение в зоне соперника, впрочем, не принесло ожидаемых плодов. Спустя несколько минут «Металлург» праздновал успех. Гол получился настолько курьезным, что никто сначала и не понял. Андрей Чибисов из «магнитки» наотмашь бросил с полуборта в сторону ворот. Шайба чудом прошмыгнула под мышкой вратаря «тигров» и ускакала за линию, зафиксировав взятие ворот.

Игру хабаровчан в атаке вновь рушила дисциплина. Известная своей вязкостью оборона «Металлурга» не позволяла форвардам выходить на рандеву с новичком «магнитки» Эдвардом Паскуале. Уйти на перерыв с минимальной разницей в счете не получилось. Мощнейший выстрел Ярослава Хабарова с синей линии смог подкорректировать на пятаке молодой форвард уральцев Никита Рожков.

Заключительная двадцатиминутка проходила под прессингом «Металлурга». Очень много моментов создали именитые легионеры «магнитки». Но самым запоминающимся моментом игрового отрезка стала шайба игрока «лис» Никиты Гребенкина. Получив шайбу, он промчался по правому борту и смог закрыть ее корпусом так, что защитник «Амура» попросту до нее не достал. Легкий «тычок» отправил снаряд прямо в «домик» вратаря дальневосточников.

Отдушиной для болельщиков из Хабаровска стала символическая серия послематчевых буллитов. Иван Николишин, как настоящий кудесник каучукового диска, смог раскачать канадского вратаря влево-вправо, усадить на щитки и без труда завести шайбу в ворота.

- Мы сыграли, как позволил соперник, а он позволял нам немного. Наши проблемы мы знаем. Два матча - ноль голов. Проблема не в защите, проблема в нападении. Предстоит много работы. Радует отношение ребят. Они стараются в силу своих возможностей, - поделился после матча главный тренер «Амура» Владимир Епанчинцев.

Он также раскрыл секрет, что игру латвийского голкипера хабаровской команды болельщики смогут увидеть ближе к Кубку мэра Москвы, который пройдет в конце августа.

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