Непонятный белый порошок: неведомые химикаты сбросили люди в питомник Хабаровска

Бочек с белым веществом в парке около десятка Фото: Прокуратура Хабаровского края

Sodium Dichlorisocyanurate Dehydrate. Made in China. Именно это оказалось написано на бочках, которые увидели хабаровчане утром в питомнике Лукашова. Дихлоризоцианурат натрия - вещество довольно опасное, его используют для дезинсекции, потому что оно с легкостью уничтожает бациллы, вирусы и бактерии.

После того как в СМИ поднялась шумиха, на место выехали представители надзорных органов.

Sodium Dichlorisocyanurate Dehydrate. Made in China. Фото: Правительство Хабаровского края

- Была проведена проверка парка. 5 августа было выявлено 16 мест складирования отходов, в том числе строительных. Было внесено представление в адрес «Службы охраны животного мира и особо охраняемых территорий». Также проводится проверка по факту обнаружения бочек с белым веществом внутри, - сказал исполняющий обязанности хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Евгений Стерлигов.

Бочек в парке около десятка. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы химикат попал в землю. Такого количества порошка хватит, чтобы отравить все живое на приличной территории.

Страшно представить, что произошло бы в случае утечки Фото: Прокуратура Хабаровского края

Ядовитое для окружающей среды вещество имеет широкую область применения. Дихлоризоцианурат натрия используют в пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности. Поэтому найти нарушителя будет трудно.

СПРАВКА «КП»

Питомник имени Лукашова был создан в 30-х годах прошлого века. Там растет множество плодово-ягодных культур на площади в 164 гектара. Сейчас власти региона стараются возродить погибшие культуры.

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