Похоронила наркотики: жительница Благовещенска прятала запрещенку на могилах

Неожиданные гостинцы подкладывала женщина усопшим Фото: УМВД России по Амурской области

43-летнюю уроженку Хабаровска задержали в Благовещенске. Женщина хранила свой мини-склад наркотиков не где-нибудь, а на городском кладбище. «Поминальный гостинец» она запрятала у могильной плиты, надеясь, что так ее не в чем будет заподозрить.

Изобличить наркоторговку смогли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области. Им удалось выяснить, что женщина причастна к поставке запрещенных веществ из Хабаровска в Благовещенск. Она также торговала ими через Интернет.

Внушительное хранилище хабаровчанки Фото: УМВД России по Амурской области

По данным правоохранителей, незаконным бизнесом женщина промышляла с сентября 2021 года. Оперативники семь раз фиксировали продажу наркотиков крупными партиями. При задержании у нее с собой обнаружили более 20 граммов героина. Но больший сюрприз ждал полицейских после допроса подозреваемой.

- При проведении следственного эксперимента, подозреваемая указала на схрон наркотиков. Она спрятала их на кладбище, которое находится на Новотроицком шоссе в Благовещенске. У одного из захоронений стоит ваза из искусственного камня, где свертки и были обнаружены, - рассказали «КП»-Хабаровск» Сергей Чебарев, начальник отдела информации УМВД России по Амурской области.

Сотрудники МВД завели на фигурантку уголовное дело. Ее будут судить за хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас приезжая из Хабаровска находится под стражей в ожидании суда. Расследование уголовного дела продолжается.

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