Беззащитные животные умирали мучительно и долго Фото: предоставлено Евгенией

Немыслимая жестокость поражает жителей Хабаровска. Неизвестные люди проникли в подвал жилого дома, где забили до смерти новорожденных котят. Животным проломили черепа, а тела оставили на раскаленных трубах, к которым котята приварились заживо.

Малыш приварился к трубе Фото: предоставлено Евгенией

Все произошло в жилой многоэтажке. Туда какой-то человек принес пакет с четырьмя котятами и одеялом. Аноним оставил «подарочек» в подвале и ушел в неизвестном направлении. На писк беспомощных животных пришла 84-летняя жительница подъезда, которая и обнаружила подкидышей. Женщина сразу связалась с волонтером «Дай лапу» Евгенией. Зоозащитница в этот момент была занята с другими животными на выезде, поэтому не могла оперативно приехать и забрать найденышей. Этим воспользовались неизвестные живодеры, которые успели в это время с особой жестокостью изувечить котят.

Тело уже успело окоченеть Фото: предоставлено Евгенией

- Когда я пришла в подвал, трое из них уже умерли. Всем четырем проломили головы, видно, что они до последнего пытались спастись, ползая по холодному полу. Двое котят приварились к трубам, одного засунули прямо между ними, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Евгения.

Труп забитого котенка на полу Фото: предоставлено Евгенией

Вероятнее всего, котят на верную смерть принесли хозяева кошки, которая недавно родила. Не желая возиться с малышами, человеку было проще выкинуть их на произвол судьбы. Этим и воспользовались живодеры, чьи мотивы не вписываются ни в какие моральные принципы.

Единственный оставшийся в живых котенок Фото: предоставлено Евгенией

Одного из котят все же удалось спасти. Ему повезло больше братьев, ранение было не столь серьезное. Евгения забрала его себе и выходила. Сейчас она остро нуждается в неравнодушных людях. Чернышу всего несколько дней от рождения, только открылись глаза, и ему нужно питание. Поэтому женщина обратилась с просьбой владельцев с кормящей кошкой временно пристроить к себе котенка. После того как малыш окрепнет, ему будут искать новую любящую семью.

Связаться с Евгенией можно по номеру: +7 914 204-59-69.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Малолетний живодер из Хабаровска: в Сеть слили страшные кадры издевательств ребенка над собакой

Подросток жестоко издевался над щенком в Хабаровске (подробнее)