Мальчик швырял бедное создание об асфальт Фото: скриншот из видео

Утро в Хабаровске началось со страшных кадров, которые разлетелись по соцсетям. На видео отчетливо видно, как маленький мальчик, на вид которому не больше десяти лет, жестоко и без зазрения совести истязает собаку. Неравнодушные соседи неоднократно делали замечания, сообщали об этом родителям, но безрезультатно.

Юный владелец, гуляющий с собачкой, по силуэту похожей на йоркширского терьера, раскручивал за поводок домашнего питомца. Он делал это с такой силой, что собака дважды подлетала в воздух. Питомец при этом бился об асфальт при приземлении. Наигравшись, жестокий ребенок скрылся от камеры, волоча за собой испуганное создание, которое было не в состоянии стоять на лапах. За всем этим со стороны наблюдал другой несовершеннолетний очевидец.

- У этих собачек сердце слабое, - воскликнула автор видео, увидев, что творят с животным.

Инцидентом уже заинтересовались в полиции Хабаровска.

- Сотрудники городской полиции устанавливают адрес, откуда велась видеосъемка. Если подтвердится, что ситуация произошла в городе, то УМВД будут приняты меры по установлению личности ребенка, а к его родителям будут применены меры профилактического реагирования, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.

Неравнодушные комментаторы сию же минуту ополчились против ребенка и его родителей.

- Заявление в полицию о жестоком обращении с животным, - моментально отреагировала в комментариях Татьяна.

- Надо забрать собаку и показать видео участковому полицейскому, - считает Ирина.

Напомним, в России существует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Но наказание за это предусмотрено только с 16 лет. Поэтому ответственность за действия ребенка, в случае доказательства вины, понесут родители.

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